DRAMA KOD SURDULICE! Majka vodila dečaka sa temperaturom lekaru, a onda su sa drvenog mosta pali U NABUJALU REKU!

Sedmogodišnji dečak i njegova majka iz Jelašnice kod Surdulice, upali su u petak pre podne u reku, tako što su se okliznuli sa improvizovanog drvenog mostića kada su krenuli lekaru.

Po priči majke Slađane Mitrović, njih dvoje su pokušavali da pređu put do druge obale Jelašničke reke, ne primetivši da su daske na samom kraju mostića zaleđene.

- Dete je imalo visoku temperaturi i trebalo je da ponovo odemo kod lekara u Surdulici kako bismo odradili još neke preglede i analize - kaže ova majka.

Sa druge strane obale čekao nas je komšija, kako bi nas odvezao kolima.

- Nizvodno nekoliko stotina metara imamo betonski most, ali nas nekoliko kuća koristimo ovaj, jer nam je najbliže tako do druge obale, gde nam je put do škole, crkve, prodavnice, kao i veza za Surdulicu ili Vladičin Han - priča Slađana za Blic.

Kako je sa detetom u petak žurila da što pre stigne do komšijinih kola, nije obratila pažnju da su daske na kraju mosta zaleđene i klizave.

- Kada smo došli skoro do druge obale, sin se okliznuo i u tom padu odgurnuo i mene, jer smo se držali za ruke. Oboje smo pali u ledenu reku, ispala mi je i torba, ali sam reagovala brzo i dete gurala ka obali, dok nije kročilo na suvo, a zatim sam i ja izašla. Voda je odnela torbu, telefon, novčanik u njoj. Brzo smo stigli do komšije, koji nas nije video ni čuo - kaže ona.

Ona kaže, da su onako mokri otišli kod njih u kuću, gde smo se presvukli.

Prošli bez povreda

Ističe da su prošli bez povreda, osim što sin ima ogrebotinu na licu, i vidno uplašen, nakon svega što se desilo.

Uz to reka je bila ledena pa se nadam da se neće dodatno prehladiti - dodaje Slađana.

Jelašnica godinama problem

Inače, ovo nije prvi problem sa „mostovima“ na tom delu reke meštana koji žive u ovom zaseoku.

Kako su navikli da tuda prelaze, a Jelašnička reka je planinska i zna da nakon padavina ili topljenja snega nabuja, dosta često je nosila drvene ili od cevi napravljene, improvizovane mostove.

Opština je nizvodno napravila pravi most, ali oni ga koriste samo kad moraju tuda kolima ili kada je reka baš velika.

Pešaka uvek prelaze u ovom delu reke, svejedno da li mostova ima ili nema. Jelašnica je jedno od najvećih i najlepših sela u Surdulici, sa veoma dobrom infrastrukturom, ali kada je reč o ovom delu naselja, problem se ne rešava.

Bilo je protesta nakon što bi reka odnela improvizovane mostove, ali u međuvremenu nije je urađen postojaniji most od strane nadležnih, nit su meštani prestali da budu tvrdoglavi i uporno tuda prolaze.

