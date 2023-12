DOČEK I NA -18 I NA +18! Poznato kakvo nas vreme čeka za Novu godinu - jedna stvar je sigurna, a evo da li će biti snega

Više nema dileme, u novogodišnjoj noći neće biti snega, a naši meteorolozi se slažu da će poslednji dani 2023. i prvi 2024. više ličiti na rano proleće ili poznu jesen nego na zimu!

Dakle, kao i u prethodne dve godine očekuje nas doček bez kapa, šalova, rukavica i debelih zimskih jakni.

- Ove sedmice sunčano, temperatura negde i do 20 stepeni. Snega nema ni u najavi. U novogodišnjoj noći oko pet stepeni, tokom dana oko 10 stepeni - poruka je meteorologa Đorđa Đurića.

Njegov kolega Ivan Ristić otkriva da određeni meteorološki modeli prognoziraju prolećne temperature skoro do badnjeg dana, 6. januara, kada se očekuje pad temperature.

- Poslednjih desetak godina primetne su blaže zime, i ove neće biti snega za Novu godinu, niti puno ledenih dana - rekao je zamenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović.

Ozbiljne zime nema ni u najavi

Kako kaže ove zime se očekuje oko pet do deset ledenih dana tokom kojih temperatura neće prelaziti u plus.

- Imali smo najtopliji 1. novembar i 1. decembar od kako se meri temperatura u našoj zemlji, a ove jeseni su zabeležene i tropske noći što znači da se temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni - rekao je Mihajlović.

Prema njegovim rečima i ova zima biće blaga, ali se ove godine očekuje više padavina, pre svega kiše.

- Kada je reč o Božiću treba sačekati još nekoliko dana za precizniju prognozu, ali se za sada ne očekuje značajno hladnije vreme - rekao je Mihajlović.

Imali smo doček i na -18 i na +18

Slične novogodišnje noći imali smo na dočeku 2022. i 2023. Prvog januara 2022. temperatura se u Beogradu kretala od minimalna tri do maksimalnih čak 15 stepeni, a slično je bilo i godinu dana kasnije - od tri do čak 16 stepeni u plusu prvog dana 2023. godine!

Kroz istoriju smo, inače, iz stare u novu godinu prelazili i na plus 18, ali i na minus 18 stepeni! Prestoničke zime prepune su kontrasta, od sibirskih do prolećnih dana, pa smo tako 1. januar 1982. godine dočekali praktično u kratkim rukavima jer je živa u termometru dostigla 18,2 stepena Celzijusovih, baš koliko je izmereno i poslednjeg dana u 2009. godini. Ekstremno topao početak godine imali smo i 1962. godine (17,6 stepeni).

Sve ređi i 1. januar sa snegom

Na drugoj strani, 31. decembra 1923. godine, dakle pre tačno jednog veka, bilo je čak 16,5 stepeni ispod nule, iako postoji podatak da je prvog dana 1888, kada su i počela merenja temperature na ovim prostorima, bilo još hladnije, čak minus 18,4 stepena. U meteorološkim analima, kao izuzetno hladni počeci godine zapisane su 1938. i 1940.

U novije vreme pamti se 1. januar 2015. godine kao jedan od najhladnijih u prestonici, kada su na dočeku ispred Doma Narodne Skupštine Haris Džinović, Vlado Georgijev, Emina Jahović i kompanija nastupili na -12,7 stepeni! Iako mnogi smatraju da pahulje za doček Nove godine upotpunjuju idilu i čine je romantičnom, Beograd je u poslednjih sedam decenija imao tek nešto više od dvadesetak dočeka sa snegom. Visina snežnog pokrivača je 1954. godina bila 31 centimetar, a 1969. sneg se zadržao ceo decembar.

Do kraja godine kao da je proleće

Ono što je interesantno, i 2022. i 2023. prvih pet-šest dana, praktično sve do Božića, maksimalna dnevna temperatura se nije spuštala ispod 12-13 stepeni!? A slično vreme nas očekuje i sada u finišu ove godine.

- Od danas nas očekuje malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i relativno toplo vreme. U ponedeljak bi maksimumi ponegde mogli dostići i oko +18 stepeni Celzijusa - najavljuje Marko Čubrilo.

Po njegovim rečima znatno toplije od proseka za ovo doba godine ostaće do kraja godine.

- Sve do oko 31. decembra ostaje relativno toplo, tako da bi se maksimumi kretali od +6 do +14, a minimumi od -1 do +5 stepeni Celzijusa - rekao je Čubrilo i nagovestio da bi prvih dana 2024. moglo da dođe do zahlađenja, ali da je ono trenutno ipak neizvesno.

Vreme naredne nedelje po danima

RHMZ je objavio kako će se temperatura kretati po danima naredne nedelje.

Tako će u ponedeljak minimalna temperatura biti 9, a maksimalna 19, u utorak će minimalna biti 7, a maksimalna 14, u sredu će minimalna biti 7, a maksimalna 13.

Kako dalje navodi RHMZ, minimalna temperatura u četvrtak biće 6, a maksimalna 14, dok će u petak minimalna biti takođe 6, a maksimalna 15.

Prošla zima druga najtoplija od 1888.

Prošla zima (2022/2023) bila je treća najtoplija zima u Srbiji od 1951. godine, a druga najtoplija u Beogradu od 1888. (najtoplija 2007.) kada su počela meteorološka merenja u prestonici. Imali smo rekordno mali broj mraznih dana (temperatura u najhladnijem delu dana u minusu) u Somboru, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Požegi, Negotinu i na Paliću.

Broj ledenih dana, sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 ºC, je tokom zime u celoj Srbiji bio manji od prosečnog broja za tri do 18 dana. U Novom Sadu i Zaječaru je ovo bila prva zima bez ledenih dana od kada se vrše merenja. Na ukupno 11 glavnih meteoroloških stanica nije zabeležen nijedan ledeni dan.Najniža temperatura u toku zime od –22,7 stepena izmerena je u Sjenici 9. februara.

Broj dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima Srbije bio je od dva do 16. U brdsko-planinskim predelima je registrovano od 45 na Zlatiboru do 66 dana na Kopaoniku, što je rekordno mali broj.

Božić od -20,9 do +20,7 stepeni

U meteorološkim analima ostalo je zapisano da je 7. januara 1888. godine izmerena temperatura od -20,9 stepeni, što je zvanično najhladniji Božić u srpskoj prestonici.

Na drugoj strani 7. januar znao je da bude i prilično topao, pa je Božić 2001. godine zapamćen kao “prolećni” sa čak 20,7 stepeni. U plusu.

