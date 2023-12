VREMENSKI OBRT U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Objavljena najnovija prognoza - spremite se za temperaturno IZNENAĐENJE!

Stabilno i natprosečno toplo vreme nastaviće se u Srbiji i narednih dana, a prema trenutnim vremenskim prognozama sve do petka.

Nakon današnjih 22°C, narednih dana nešto niže temperature, ali i dalje znatno iznad proseka za ovo doba godine. Preokret vremena očekuje se za Novu godinu.

Inače, sve do petka očekuje se sunčano ili umereno oblačno, a u pojedinim predelima magla se očekuje tokom većeg dela dana.

Maksimalna temperatura u utorak biće od 11 do 17°C, a u sredu lokalno do 20°C, dok će u većini predela biti od 12 do 16°C.

Od četvrtka do nedelje maksimalna temperatura biće uglavnom od 10 do 15°C-

Potpuno suvo vreme očekuje se sve do vikenda.

U subotu sledi povećanje oblačnosti i to će biti uvod u pogoršanje vremena poslednjeg dana ove godine.

U nedelju se u svim predelima očekuje jače naoblačenje sa kišom, tako da se kiša u većini predela očekuje i u novogodišnjoj noći.

Uslova za sneg biće samo na planinama i to uglavnom iznad 1000 metara nadmorske visine.

Maksimalna temperatura u nedelju biće od 10 do 15°C, a prvog dana 2024. godine od 6 do 10°C.

U novogodišnjoj noći temperatura će se kretati od 3 do 7°C, na višim planinama oko 0°C.

Prvi dani Nove godine iako svežiji u odnosu na prethodne dane, doneće natprosčeno toplo vreme, s obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura od 1 do 5°C.

