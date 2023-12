HEROJ IZ VRANJA DOŠAO DO CILJA: Marko pretrčao 1.420 kilometara i sakupio 60.000 evra za lečenje Maksima

Mali Maksim Milenković još uvek ne može samostalno da drži glavu, ne može da sedi, ne pomera ruke i noge, ne govori, ne prati pogledom, hrani se putem PEG-a.

Heroj Marko Nikolić (36) profesor sporta i fizičkog vaspitanja iz Vranja došao je do svog cilja pretrčavši neverovatnih 1.420 kilometara kroz pustinju Maroka i sakupio 60.000 evra za lečenje Maksima iz Niša.

Mali Maksim Milenković još uvek ne može samostalno da drži glavu, ne može da sedi, ne pomera ruke i noge, ne govori, ne prati pogledom, hrani se putem PEG-a.

Marko je primetio da se za malog Maksima iz Niša već godinama sakuplja novac kako bi primio gensku terapiju i zato je odlučio da zajedno sa svima nama pomogne i ubrza ceo proces.

Mnogi se pitaju na koji način će trčanjem prikupiti novac za malog Maksima, a on objašnjava na sledeći način:

- Cilj mi je da animiram javnost i da svaki moj pređeni kilometar bude „kupljen“ sms porukom ili uplatom na račun. Svakog dana ćemo praviti presek da vidimo koliko smo prikupili i dokle smo stigli. Niko to do sada nije uradio. Zamislite da prelazite između sedamdeset i devedeset kilometara dnevno gde nema apsolutno ničega oko vas, a vi jedino vidite samo pesak i gole planine. Samnom će ići još dva čoveka, Marko Perović i Dušan Crnobrnja. Oni će me pratiti biciklama i nosiće svu potrebnu opremu za sobom - rekao je Marko.

Marko poručuje svima da ćemo sa verom u Boga i dobre ljude poslati Maksima na gensku terapiju koju čeka već godinama.

Da Maksim primi genetsku terapiju!

Slanjem SMS poruke 61 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001495942-25

Uplatom na devizni račun: 160-6000001495995-60

IBAN: RS35160600000149599560

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Autor: