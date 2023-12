Pored različitih vrsta virusa, sezona je i velikog kašlja, pa treba biti oprezan pri dijagnostici, rekao je za PINK, pedijatar dr Saša Milićević.

Kada je kašalj koji je dosta prisutan trenutno kod dece upitanju, Milićević kaže da ovo toplo vreme koje imam u decembru čak i pogoduje tome.

- Ima dosta klica i virusa, a sezona je i velikog kašlja. Ljudi se dosta i plaše, ali nije svaki kašalj veliki kašalj. On može biti i zbog alergija, grinja i drugog. Ambrozija je malo posustala, ali toplo vreme pogoduje i za nju - rekao je Milićević.

Kako kaže, kada je u pitanju veliki kašalj, ističe da se dugo mislilo da je on nestao, međutim, dodaje, da se on javlja nakih 6 godina otprilike.

- Nekada je dosta teško dati dijagnostiku, jer dosta bolesti ima slične simptome - rekao je doktor.

Ističe da je kod dece problem što to često pređe na uvo, pa dobiju upalu uva, a povremeno se spusti i na donje disajne puteve.

Upotreba pirotehničkih sredstava kod najmlađih, opasnost je koja vreba u danima slavlja.

Dr Milićević, rekao je da te situacije mogu napraviti velike štete, više kod dečaka, ali dešava se da se povrede i devojčice.

- Uvek je toga bilo, uvek smo to slušali, ali nekako je toga sve više i više. Dešava se da stave i pesak u flašu i petardu unutra, pa kada pukne petarda taj pesak se rasprši i to takođe može dovesti do povreda - rekao je Milićević.

Kako kaže, to sve može dovesti do ozbiljnih potreba koje mogu dovesti i do invaliditeta.

