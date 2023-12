Meteorolog Ivan Ristić kaže da će lepo vreme potrajati tačno do kraja godine.

- Promena vremena i oblaci stižu 31. decembra i u toku noći se očekuje kiše, a prema nekim modelima moguć je i sneg čak i u nižim predelima - naveo je Ristić za Pink i podsetio da su 2007. i 2008. godine, kao i 2014. i 2015. godine bile temperature za doček ispod nule.

Ove godine smo promašili to pravilo, prošle godine je bio najtopliji doček. Relativno toplo će biti i ove godine. Na svakih sedam do osam godina je novogodišnja noć u minusu. Najtoplija varjanta za Novu godinu je između tri i šest stepeni i biće potreban kišbran.

Kako je dodao, trenutno se dešava neko stratosfersko zagrevanje i dolazi do meteorološke promene na celoj planeti.

- Sve ukazuje da će doći do totalne promene posle Nove godine. Baš tada kao da će sve da stane. Trebalo bi da dođe nalet zime, taj polarni vrtlog. Do toga bi trebalo da dođe do Božića. Čeka nas drastičan, ali postepen pad temeperature. Minus će trajati do 20 dana - istakao je Ristić.

Od Nove godine rastu šanse i za sneg u celoj Srbiji.

Visoke temeprature i zagađenje Ristić je upozorio da toplo vreme u zimskom periodu utiče na povećanu zagađenost vazduha. - Imamo zagađenje od grejanja, a nema vetra...- objasnio je Ristić.

