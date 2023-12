Vlasnica škole jahanja DEMANTOVALA LAŽI tajkunskih medija i OTKRILA zašto učenica više nije član škole

Sanja objasnila šta se, u stvari, desilo

– Ja to dete poznajem nekoliko godina i pokušala sam kao i uvek do sada, kao što je i uvek tražila moj savet kada je bila u problemu, da je posavetujem i da apelujem na studente i na mlade ljude, na sve fine građane ove zemlje da ne uništavaju našu zajedničku imovinu – rekla je Sanja Dabović, vlasnica škole jahanja „Bela griva“ za Srpski portal nakon vesti da je izbacila jednu učenicu (18) koja je volontirala jer joj se, prema pisanju opozicionih tajkunskih medija, nije svidelo što je bila na protestu ispred Skupštine Grada.

Sanja je ispričala svoju stranu priče i objasnila da nijedan njen postupak ili reč upućena osamnaestogodišnoj devojčici nije bila političke konotacije, već isključivo savet da se nasiljem ništa ne rešava.

– Čak sam joj rekla da su to njeni mama i tata zaradili, da mi plaćamo porez za to, da će ta vrata Skupštine morati da se plate iz budžeta Republike Srbije, da sve to plaćaju naši građani i da nasilje nije rešenje ni u kom slučaju. Nijedne sekunde nisam iznela svoj politički stav, naprotiv, rekla sam joj da ako protestuje mirno i neko je bude dirao ja ću prva da stanem ispred njih jer svako u ovoj demokratskoj zemlji ima pravo da iznese svoje mišljenje i ja podržavam to što oni razmišljaju kritički, ali da ne smeju da dozvole sebi da budu oružje u tuđim rukama – objasnila je Sanja.

Ona kaže da je njena namera bila da pozove ljude na mir umesto nasilja, rušenja i lomljena. Sanja otkriva i kako je tekla njena konverzacija sa učenicom.

– Ona se snimala, izbacila je na stori kako se smeje i podržava druga koji uzima kamenicu i gađa nekog policajca! Taj policajac je mogao da bude njčiji stric, otac, nečiji sin, brat, na kraju to je građanin koji štiti našu zemlju i nas. Vandalizam ne dolazi u obzir, ti si reprezent mog kluba i ne možeš tako da se postaviš. Naš klub postoji 12 godina i uvek smo širili mir, ljubav, pomagali, bili aktivni u humanitarnim akcijama, sarađivali sa svima – kaže Sanja i nastavlja:

– Ja sam njoj rekla da niko ko propagira nasilje i vandalizam u bilo kom obliku u našem klubu nije dobrodošao jer smo mi oni koji se bore protiv nasilja i vandalizma bilo koje vrste otkako postojimo. Pitala je da li njeno političko opredeljenje znači da ću je izbaciti iz kluba, rekla sam „ne, već tvoj stav da se nasiljem boriš, jer ti si neko ko izbacuje sliku i stori sa mojim konjem i držiš časove nečijoj deci“ – objašnjava naša sagovornica.

Kako kaže, ona mora da štiti svoj klub, a svako dete koje može da spasi od pogrešnih odluka spasiće:

– Sutra možda ta kamenica završi njoj u glavi od strane nekoga – upozorava Sanja na ozbiljnost situacije i objašnjava zašto je, ustavri, reagovala i pokušala da razgovara sa učenicom.

– Nijednog trenutka nisam politički obojila svoj razgovor sa njom, niti sam se raspravljala. Ja sam joj rekla da je sramota da lomi imovinu koja je zajednička, da je to Stari dvor, da je to Skupština našeg grada, da smo mi vlasnici svega toga i da mi sami uništavamo i da ćemo opet mi platiti to. Da su oružje u tuđim rukama i da se dobro raspitaju šta rade, kao i da će svaki njihov protest biti podržan od mene ako je miran i ima poentu – priča vlasnica škole jahanja „Bela griva“.

Sanja kaže da se osamnaestogodišnjakinja nijedne sekunde nije pokajala, već da je prihvatila da više ne bude član škole. Nakon svega, Sanja sada dobija pretnje i uplašena je za sebe, svoje bližnje i zaposlene:

– Dobijam pretnje i podršku. Podrška je mala stvar s obzirom na to da ljudi koji pružaju podršku ne idu javno. Pretnje ljudi idu od raznoraznih ružnih reči, do toga da me treba spaliti, da visim na lomači, da sam prostiturka, SNS sendvičara… Zaista me plaše i mene, i moje zaposlene i ljude u mom klubu da mi nismo danas izašli na časove da obavljamo svoje redovne dužnosti. Mi zarađujemo tim konjima. Ja sam nezaposlena, nemam državni posao, nemam privilegije bilo koje stranke ili vlasti, ali mi to ni ne treba. Neko sam ko je završio fakultet, ko se bori za svoj opstanak i ko vodi svoj posao godinama samostalno. Zato i opstajem jer ne zavisim ni od koga. Ovo je bio savet detetu – naglašava Sanja i dodaje da se nije obratila detetu sa ulice koje ne poznaje, nego detetu koje se do sada njoj obraćalo kada ima neku životnu dilemu:

– I to smo uspešno radili, tako da nisam očekivala da ću naići na takvu reakciju – kaže sagovornica Srpskog portala koja od juče u školi ima dva klijenta manje.

– Sem ta dva klijenta svi ostali su mi verni i podržali me jer njihovu decu vaspitavam i njihovoj deci sam se našla tolike godine. Ja sam pedagog i neko ko je odgovoran za ovo društvo i decu i braniću ih – kaže Sanja ističući da zbog istine želi da se čuje i njena strana priče:

– I to ne zbog sebe, jer moj klub radi tolike godine, radiće i dalje, već želim da pozovem sve na mir i da dobro razmislimo o tome kako na neke stvari reagujemo i kako naši postupci mogu da utiču na celokupno društvo. Ako smo društveno osvešćeni odgovorni ove stvari nećemo raditi. Apelujem na sve studente koji me zovu i prete mi cele noći i jutra da sam ja njihov kolega, ja zaista štitim njihove interese i pozivam ljude na mir. Bez nasilja i ružnih reči, jer ako mi odrasli ne pružimo primer deci, neće pružiti niko, a omladina je ono što nam ostaje – završila je Sanja apelom svim građanima, a posebno mladima.

