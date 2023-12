Otkrio je TAJNA VRATA U HOTELSKOJ SOBI, a onda ga je sačekao STRAVIČAN PRIZOR: Da se naježiš!

Naredni snimak pojavio se polovinom 2023, ali i dalje izaziva pažnju korisnika društvenih mreža.

Prvi put je objavljen na profilu Dajane Alvarez, a prikazuje čoveka koji je došao do zapanjujućeg otkrića u hotelskoj sobi.

Kada dođete u hotel obično imate želju da zavirite u svaki ćošak, možda snimite sobu za svoje prijatelje. Ipak, teško da ste do sada doživeli što i muškarac iz ove priče.

On je prikazao kako otvara jedan od garderobera u zadnjem delu sobe, a jasno se vidi da su “leđa” podeljena na dva dela.

Pomoću kartice je pomerio panel, a ukazao se skriveni prolaz! Kadrovi izazivaju jezu, posebno kada shvatite da je soba praktično okružena “nevidljivim” tunelom.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od