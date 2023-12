DETALJNO RADNO VREME PIJACA U SUSRET PREDSTOJEĆIM PRAZNICIMA: Evo kako će se raditi za Novu godinu u Beogradu, ali NAREDNIH DANA

Bliže se praznici, a mnoge stanovnike Beograda interesuje kakvo će biti radno vreme pijaca u prestonici.

Naime, beogradske pijace objavile su radno vreme tokom praznika, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Zelene pijace u nedelju, 31. decembra radiće uobičajeno, od 06 do 19 časova, dok 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja) neće raditi.

Što se tiče pijaca „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja) radiće skraćeno od 06:00 do 14:00 časova. 02. januara (utorak) sve zelene pijace će raditi od 06 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac „Beogradski buvljak“, 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja) neće raditi. 02. januara (utorak) ova pijaca će raditi od 06:00 do 14 časova.

Pijaca „Dušanovac“ prodaja iz vozila – neće se vršiti 31. decembra kao i 01. i 06. januara (ponedeljak i subota). 07. januara (nedelja) ova pijaca će raditi uobičajeno, od 19:00 do 06:00 časova.

Pijaca cveća „Krnjača“ – 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja) neće raditi.

Pijaca „Palilula“ – 31. decembra (nedelja) radiće od 07 do 20 časova, dok 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja) neće raditi, dok će 02. januara (utorak) raditi od 06 do 14 časova. Dana, 06. januara (subota) pijaca će raditi od 07 do 18 časova.

Garaža na pijaci „Palilula“ neće raditi 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja), 02. januara (utorak) radiće do 15:00 časova, dok će 06. januara (subota) raditi do 19:00 časova.

Parking na pijaci „Zemun“ 01., 02. i 07. januara (ponedeljak, utorak i nedelja) radiće od 00:00 do 24:00 časa.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 01. i 07. januara (ponedeljak i nedelja), dok će 02. januara (utorak) raditi do 15:00 časova.

Parking na pijaci „Dušanovac“ radiće 01.,02. i 07. januara (ponedeljak, utorak i nedelja) od 06 do 15 časova.

