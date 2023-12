DOBRA VEST ZA LJUBITELJE ZIME! Meteorolog najavio MNOGO SNEGA: 3 zimske nedelje pred nama, stiže i zahlađenje! Zapamtite ove datume

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro u nizijama, po kotlinama i duž rečnih dolina lokalna pojava magle ili niske oblačnosti, koja će se ponegde zadržati i delom prepodneva. Duvaće uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren zapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do šest, u Negotinskoj Krajini oko 10, a najviša od 10 do 18 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od dva do šest, a najviša oko 13 stepeni.

Meteorolog Ristić najavio dosta snega

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da nam u januaru predstoje tri zimske nedelje i da će biti dosta snega.

"Još jedna važna stvar to jest dobra vest za ljubitelje snega anomalija padavina za ZIMSKE nedelje od 8. do 15. januara, od 15. do 22. januara i od 22. do 29. januara naš region imaće padavine iznad proseka što ukazuje da ćemo imati i dosta SNEGA pošto će temperature biti niske, ispod proseka", najavio je meteorolog.

Naveo je i da je početak prave zimske nedelje od 8. do 15. januara.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu, a znatno iznad normale za kraj decembra. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna od 10°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

U petak suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka. U subotu i nedelju promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a u Novogodišnjoj noći i 1. januara, u ponedeljak, prolazno naoblačenje sa povremenom kišom, a samo na višim planinama sa snegom.

