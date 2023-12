Novogodišnje sijalice i lampice čest su uzrok požara u prazničnim danima, rekao je za PINK, Miloš Milenković, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.

On je upozorio građane da je najbitnije kada kupuju rasvetu, da najpre provere da li su sertifikovani i da li postoji uputstvo i način korišćenja.

Kako kaže, pre same instalacije, takođe je potrebno proveriti da li su kablovi ispravni, kao i lampice.

- Moramo ukazati da, pre uključivanja na električni pogon, obrate pažnju na to gde će uopšte novogodišnju jelku postaviti u kući. Treba je udaljiti od radijatora, grejalica i grejnih tela, kao i zavesa. Takođe, da bude van domašaja dece, kućnih ljubimaca. Najviše apelujemo da novogodišnje lampice ne ostaju upaljene, pre spavanja ih obavezno treba gasiti, kao i ako napuštamo stambenu jedinicu - rekao je Milenković.

Kako kaže, sve su to potencijalni rizici koji mogu dovesti do nekontrolisanog gorenja, odnosno požara na novogodišnjoj jelci.

- Generalno najbitnije je ne ostavljati upaljenu rasvetu bez nadzora. To su neki generalni saveti na šta treba obratiti pažnju kako bi izbegli probleme u narednom periodu - rekao je Milenković.

Kada su u pitanju ostali uzroci koji mogu dovesti do požara su neočišćeni dimnjaci, preopterećene elektroinstalacije, zatim ostavljanje gorivih materijala blizu grejalica i grejnih tela.

- Najbolje je da sertifikovani majstori sve to provere pre upotrebe. Takođe i prskalice i petarde takođe nose određenu opasnost od požara. Oni nisu opasni samo zbog toga, već mogu dovesti i do ozbiljnih povreda - rekao je on.

Takođe, ističe, sveće obavezno gasiti pre odlaska na spavanje ili ako izlazimo iz stambenog prostora.

Autor: