Da li su praznici vreme za uživanje ili za svađu i zbog čega se parovi najčešće svađaju u prazničnim danima, i šta su okidači, za PINK, objasnio je bračni savetnik Nebojša Savić.

Savić je rekao da imamo i dobre i loše primere. Dodaje da praznična atmosfera podrazumeva radost i lepo raspoloženje, kvalitetno vreme, hranu, pa onda neki ljudi probleme stave sa strane, da ne kvare atmosferu.

- Sa druge strane, tamo gde su porodični odnosi narušeni i postoji puno nerešenih konflikata, onda su praznici okidač za nove konflikte i nove svađe - rekao je Savić.

Kako kaže, na primer, zbog povećanog stresa oko pripreme hrane ili priprema za put, za one koji putuju, svakako je to nekako uvek ubrzano vreme da se sve završi.

- Ono što bih želeo da istaknem i što primećujem u razgovoru sa ljudima, jeste određenim pritisak da moramo dobro da se provedemo, da se lepo osećamo, da nije u radu ako nismo radosni - rekao je on.

Kako kaže, uvek kažem ljudima da je u redu i ako legnu pre 12 za Novu godinu, da je sve u redu.

- Sve zavisi od porodice do porodice, ali to jeste neko vreme darivanja, dobre atmosfere, ali ne treba preterivati sa poklonima, jer to nije smisao praznika - rekao je Savić.

Kako kaže, ne treba ovo vreme vezivati za poklone, već baš za priliku da vreme provedemo zajedno. Kako dodaje, sve možemo da nadoknadimo, osim vremena i treba da ga iskoristimo za pravljenje dobrih uspomena.

