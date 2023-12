Vesić: Nastavljamo obnovu i izrgradnju puteva i pruga, menjamo lice Srbije

Radovi na prvoj deonici brze saobraćajnice „Osmeh Srbije“, od Bačkog brega do Sombora u dužini od 22 kilometra uveliko su počeli, a na proleće će početi izradnja još dve deonice od autoputa do Vrbasa i od Srbobrana ka Bečeju, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Sledeće godine izvodiće se radovi na tri deonice, a posebno je važan deo ka Vrbasu, jer će to biti praktično obilaznica oko tog grada i veza sa industrijskom zonom, što će dovesti nove investicije - rekao je za TV Prvu Vesić, koji je juče sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao radove na Bačkom bregu.

Naveo je da je sa mađarskim i rumunskim partneriam dogovoreno da oni svoje puteve grade prema Bačkom bregu, odnosno Srpskoj crnji.

- Kada budemo završili izgradnju, ’Osmeh Srbije’ biće saobraćajnica značajna ne samo za sever naše zemlje, već i za Mađarsku i posebno Rumuniju, čiji će građani lakše putovati ka zapadu Evrope - kazao je Vesić.

Naveo je da će i Bački breg postati važan granični prelaz, ništa manje frekventan od Horgoša, koji se rekonstruiše, pa će, uz Kelebiju, ubuduće biti znatno manje gužvi na granici.

Pojasnio je da će Bački breg biti integrisan prelaz, sa maksimalno ubrzanim procedurama, s obzirom da je Mađarska deo šengenskog prostora.

Podsetio je da je počela i izgradnja brze saobraćajnice Beogradac – Zrenjanin – Novi Sad duga 105 kilometara.

- Radićemo put kao vezu ’Osmeha’ sa Zrenjanino, do Novog Bečeja, pa će Banat biti potpuno povezan brzim saobraćajnicama. Novi Sad će biti grad na tri auoputa – Beograd – Subotica, Novi Sad – Zrenjanin i Fruškogorski koridor. Gde god se grade putevi i pruge dolaze investicije, otvaraju se radna mesta, raste životni standard, razvijaju turizam i lokalni biznisi. Tako se Srbija decentralizuje i razvija - naglasio je Vesić.

Najavio je i obnovu lokalnih i regionalnih puteva u koju će, premac rečima predsednika Srbije, biti uložene čak dve milijarde evra.

- U Srbiji imamo 14.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Neophodno je da krenemo u obnovu 6.000 do 7.000 kilometara puteva. Do sada smo obnavljali oko 500 kilometara puteva svake godine, a uz dve milijarde moći ćemo da radimo i do 1.200-1.300 kilometara godišnje, da uposlimo naše putarske firme, koje na taj način mogu da ulažu u ljude i novu opremu, da rade i van Srbije - rekao je Vesić.

Podsetio je da je samo ove godine resorno Ministarstvo uložilo 350 miliona evra u obnovu lokalnih puteva.

- Obnavljamo i regionalne i lokalne puteve, jer je to politika Aleksandra Vučića, za bolji komfor života ljudi u celoj Srbiji. Ove godine će prihod od naplate putarine biti oko 40 milijardi, što je više nego lane, tako da ćemo nastaviti sa izradnjom i obnovom lokalnih puteva - rekao je Vesić.

Napomenuo je da sledi i obnova oko 2.000 kilometara regionalnih pruga, za brzino do 80, 100 i 120 kilometara na sat, koje će biti elektrificirane.

- Sve će to promeniti lice Srbije, povezaćemo sve krajeve zemlje, građane koji će moći da ostanu da žive u svojim mestima od svog rada - dodao je ministar.

Naveo je i da će sledeće godine biti završena deonica auto-puta „Miloš Veliki“ od Pakovraće do Požege, koja će biti nastavljena ka Dugoj poljani. Takođe, biće završena i deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, i od Kurševca do Trstenika i Vrnjačke banje, pa će i Kraljveo, Vrnjačka banja i Trstenik izaži na auto-put.

Biće završeno i 54 kilometara brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, kao i Dunavski koridor u ponom profilu do Požarevca, te put Sremska Rača – Kuzmin, kao deo autoputa Beograd – Sarajevo, rekao je Vesić.