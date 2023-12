DOKTOR KAJTAZI POSLE 24 SATA NA INTENZIVNOJ PUŠTEN KUĆI: Imam potres mozga,6 kopči na glavi, napali su čoveka od 40 godina s leđa!

Još imam vrtoglavice i glavobolju usled potresa mozga koji sam zadobio kada su me maloletnici pretukli, ali sam ipak stabilnog opšteg stanja, te su me otpustili iz Urgentnog centra, gde sam 24 sata bio u intenzivnoj nezi. Potres mozga je teška telesna povreda, a na to imam i šest kopči na glavi i pijem analgetike, kazao je danas neposredno nakon dolaska kući dr Branko Kajtazi.

Dodaje da sutra ide ponovo u policijsku stanicu da dopuni izjavu datu u ponedeljak uveče, odmah nakon incidenta koji se dogodio u parku kod Centralnog groblja u naselju Braća Jerković, kada su njega i njegovu dvojicu maloletnih sinova metalnim štanglama pretukla dvojica maloletnika.

Kajtazi ima četvoricu sinova, a dvojica starijih, još maloletni, koji su takođe povređeni, i dalje ne idu u školu.

- Potreseni su, kao i cela porodica, još ne možemo da se opasuljimo šta nas je snašlo. Smatram da to što sam pripadnik romske nacionalne manjine nema veze s tim što su moji sinovi, a samim tim i ja napadnuti. Ova deca su u kraju poznata kao nasilnici, to nema veze s tim da li su moja deca nacionalna manjina ili nisu - kaže dr Kajtazi i dodaje:

- Sramotno je da neko napadne čoveka od bezmalo 40 godina s leđa metalnom palicom. Nisam imao priliku ni da se branim. Bio sam toj dvojici maloletnika okrenut leđima, štitio sam svoju decu. Najpre je mlađi brat sačekao ispred škole mog mlađeg sina da ga bije, a onda je stariji brat tog malog nasilnika pisao mom najstarijem sinu pozivajući ga na tuču jedan na jedan. To, naravno, nisam hteo da dozvolim. Rekao sam sinu da mu kaže da pozove njegovog oca, da porazgovaramo i vidimo u čemu je problem, da li su i šta moja deca pogrešila pa njegova deca žele da ih tuku. I umesto razgovora sa ocem te dece sačekala su me dvojica dečaka od 15-16 godina, tj. taj stariji brat i njegov drug, i prebila nas metalnim štanglama.

- Zahvaljujem svima na podršci, od rodbine i prijatelja do pacijenata - ističe dr Kajtazi.

