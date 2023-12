RHMZ OBJAVIO NAJTAČNIJU PROGNOZU: Evo šta nas očekuje u novogodišnjoj noći

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je na svom sajtu najtačniju vremensku prognozu za novogodišnje praznike.

Kako navodi RHMZ snega neće biti bar do 2. januara, a temperatura će biti iznad proseka.

Nedelja, 31.12.2023.

Suvo i natprosečno toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -1 do 6 °C, najviša od 9 do 15 °C.

Novogodišnja noć

U novogodišnjoj noći suvo uz umereno naoblačenje i sa temperaturom od 2 °C na jugu Srbije do 9 °C u Beogradu.

Pred jutro, na severu Vojvodine, ponegde se očekuje kiša.

Ponedeljak, 01.01.2024.

Umereno oblačno i dalje natprosečno toplo, u većini krajeva će se zadržati suvo, a kiša se očekuje samo na području Vojvodine. Najniža temperatura od 0 do 9 °C, najviša od 9 do 15 °C.

Utorak, 02.01.2024.

Pretežno oblačno uz manji pad dnevne temperature, mestimično s kišom, a sneg je moguć samo na visokim planinama. Duvaće pojačan južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 1 do 6 °C, najviša od 7 do 13 °C.

Meteorolog Ristić najavio dosta snega u januaru

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da nam u januaru predstoje tri zimske nedelje i da će biti dosta snega.

- Još jedna važna stvar, to jest dobra vest za ljubitelje snega anomalija padavina za zimske nedelje od 8. do 15. januara, od 15. do 22. januara i od 22. do 29. januara naš region imaće padavine iznad proseka što ukazuje da ćemo imati i dosta snega pošto će temperature biti niske, ispod proseka - najavio je meteorolog.

