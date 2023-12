DOČEK NOVE GODINE IPAK BEZ SNEGA? Ovo je poslednji 1. januar kada ga je bilo

Mnogima je doček Nove godine potpun uz zimsku idilu kada je vreme u pitanju

U Srbiji ovih dana preovladava vreme nalik prolećnom, s obzirom na to da temperatura ovih dana dostiže i 20°C, a u ponedeljak je na istoku Srbije bilo i do 22°C. Natprosečno toplo vreme zadržaće se i do kraja sedmice, tako da u novogodišnjoj noći vreme neće biti ni približno zimskom.

Mnogima je doček Nove godine potpun uz zimsku idilu, ali ako se vratimo unazad, od 1950. godine bilo je tek nešto više od 20 snežnih novogdišnjih noći.

To znači da na 10 godina, u proseku su tri snežne. Ali to nije slučaj već duži niz godina.

Poslednja Nova godina sa snežnim pokrivačem u Beogradu bila je 2015. i tokom tog dočeka, ne samo da je glavni grad Srbije pod snegom, već je bilo ledeno, jer se minimalna temperatura tog 1. januara spustila na skoro -12,7°C.

Veoma slična situacija bila je i u ostalim predelima Srbije. Osim što je Srbija bila zavejana snegom, zabeleženo su veoma niske temperature. U Sjenici se minimalna temperatura vazduha spustila na -26°C, u Leskovcu na -21°C. U ostalim predelima Srbije minimalne temperature kretale su se od -19 do -11°C, a ono što je bilo interesantno je da je "najtoplije" bilo na severu Vojvodine, u Subotici je bilo -9°C.

Ledeno je bilo i prvog januara tokom dana, uz maksimalne temperature ispod 0°C, što znači da je u Srbiji tog dana bio ledeni dan.

Za ledeno vreme te Nove godine bio je odgovoran prodor ledene vazdušne mase iz Sibira. Istovremeno, ciklon sa Mediterana doneo je veliku količinu vlage, pa je bilo snega u celoj Srbiji.

Visina snežnog pokrivača kretala se u nižim predelima 10 do 20 centimetara, u brdskim predelima i više, a najviše snega bilo je na višim planinama, pa i do pola metra.

Od tada, odnosno od dočeka 2014/2015. godine, u Beogradu više nije bilo snežnog pokrivača. Kako se sneg ne očekuje ni u predstojećoj novogodišnjoj noći, ovo će biti devet uzastopnih novogodišnjih noći bez snežnog pokrivača u Beogradu, ali i u mnogim drugim gradovima nizijskih predela Srbije, što je ujedno i rekordni niz u poslednjih sedam i više decenija.

Nakon ledenog dočeka 2015. godine, bilo je novogdišnjih noći u skladu sa kalendarom, kada su temperature u pitanju i koje su se kretale oko 0°C, ali više nije bilo snežnog pokrivača (Beograd).

Ipak, još za jedan doček bilo je vrlo hladno, moglo bi se reći i ledeno, ali u Beogradu bez snežnog pokrivača.

Tog 1. januara 2017. godine bio je veoma hladno, ujutro i ledeno. Najniža zabeležena temperatura bila je oko -10 stepeni, a maksimalna je išla do 3-4°C.

Poslednjih nekoliko novogdišnjih noći imali su i natposečne temperature, a 1. januar 2021. bio je najtopliji ikada, uz prave prolećne temperature od čak 20°C. Mnogi su taj dan proveli na otvorenom i u baštama kalfića, a vremenski uslovi bili su kao da smo u aprilu. Snežnog pokrivača nije bilo čak ni na planinama, pa ni na onim najvišim poput Kopaonika i drugih, što da sada nije zabeleženo, a snega nije bilo ni tokom prvih 10 januara. Planine sa višom nadmorskom visinom nikada tokom januara nisu bile bez snežnog pokrivača.

Inače, prosečna minimalna temperatura u novogodišnjoj noći je od -5 do 0°C, a maksimalna dnevna za prvi januar od 1 do 5°C.

Prema vremenskoj prognozi, u nedelju će u Srbiji biti sunčano, temperatura i do 15°C, a u novogodišnjoj noći očekuje se suvo i vrlo ugodno, uz temperature od 6 do 10°C, a većina planina biće i bez snežnog pokrivača.

Natrposečno toplo očekuje se i tokom prvog januara 2024. godine.

