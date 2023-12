TAKSISTA ODRAO BEOGRAĐANKU: Evo na koju FORU joj je naplatio račun i UZEO 2.000 dinara

Beograđanki taksista od Slavije do Vojislava Ilića naplatio vožnju 1.120 dinara, ali joj je preko tog iznosa ukrao još 2.000 dinara.

Na Instagram stranici moj_beo_grad pojavilo se upozorenje žene koju je taksista prevario i pokrao samo zato jer je bila u gužvi.

- Samo da upozorim ljude na ove lopove koji voze taksi. Užasno sam žurila i na Slaviji uhvatila taksi do Vojislava Ilića. Proverila sam u torbi novčanicu od 2.000 dinara da bih bila sigurna da imam keš da platim. Račun je bio 1.120 dinara, što je već budalaština, ali hajde... Dala sam čoveku 2.000 i jurila da izađem. On mi je pokazao 200 dinara i rekao da sam mu dala 200. U svom tom haosu sam čoveku poverovala što je druga budalaština dana, ali ne očekujem ovakvu krađu. Nisam mogla da nađem tih 2.000 dinara po torbi i otišla sam po druge 2.000 do bankomata. Čovek mi je vratio kusur koji sam spavkovala i istrčala - navodi se u objavi Beograđanke i dodaje:

- Ne samo da je lagano ukrao 2.000 nego je i kusur bio manji, 650 dinara. Sve u svemu greška je moja na nedostatku pažnje.

Nakonj ovog upozorenja usledili su i komentari građana, a neki su naglasili da ovakve krađe treba prijaviti nadležnima odnosno uruženju taksista ili "Belima".

- Postoje službe koje se bave ovim, konkretno Beli, samo udruženje ako je u nekom i slično. Ne treba da pustite da prođe tek tako, ali većina građana neće da se bakće zvanjem policije ili slično i zbog toga ovakve stvari prolaze i prolaziće - navodi se u drugoj objavi.

