Čuvena fraza "šta se desi u Vegasu ostaje u Vegasu" danas se lako može primeniti i na glamurozni Dubaji, a šta je ono što se desilo u Dubaiju najbolje zna Srpkinja Jelena koja je bila i više nego šokirana kada joj je, sunčajući se na plaži, prišao stranac sa jednim vrlo specifičnim pitanjem

Jelena je na svom TikTok profilu, gde inače sa pratiocima deli razne savete za putovanja ali i neke svoje zanimljive priče dok obilazi druge zemlje, podelila i jednu čudnu situaciju koja joj se desila u Dubajiju. Glavni akter bio je, kako tvrdi, stariji Turčin, koji joj je prišao i jednostavno pitao da li hoće da se uda za njega, a onda joj ponudio još nešto.

"Evo jedna situacija iz Dubajija koja se verovatno desila još nekom u životu, mada nisam sigurna. Bila sam danas na plaži, sama. I ono, sunčala sam se, kupala... prilazi mi lik koji je, pa možda stariji jedno 10-ak godina od mene. Kaže on meni: 'E ćao, video sam te i na drugoj plaži, hteo sam da ti priđem, mnogo mi se sviđaš, bla bla'. Ja rekoh 'OK super'. Tada me pita odakle sam, ja kažem da sam iz Srbije. On meni kaže da je iz Turske, ali živi u Londonu, u Engleskoj, itd...", objašnjava Jelena.

A onda je usledilo šok pitanje

I kako kaže, baš kada je planski razgovor privodila kraju i planirala da se pozdravi s njim i ode, usledilo je pitanje koje ju je šokiralo.

"Kažem mu ja da idem, ali on tu meni 'ne, ne, čekaj, hteo sam nešto da te pitam, zato sam te i zaustavio'. A onda je opušteno rekao da mi je prišao da me pita da li bih se udala za njega?! Ja počela da se smejem, mislim šali se, međutim on mi tu objasni da me ozbiljno pita. Ja stala gledam, kažem da ne može to da me pita, bukvalno me je ovog trenutka upoznao, da li je normalan? Međutim, on meni priča da je po njegovoj religiji to tako normalno, da mu se ja sviđam i da bi on bio sa mnom, ali zbog religije prosto mora da me ožene. Pošto sam ja rekla da nisam slobodna i naravno odbila ga, onda je on tu dodao da će mi, ako pristanem i platiti. Počela sam da se smejem i rekla 'žao mi je druže, baš lepo što si to podelio sa mnom, evo stvarno nikad me niko nije zaprosio, ti si prvi, ali ništa od toga", ispričala je Jelena.

Njena priča nasmejala je tiktokere koji su ispod videa uglavnom na duhovit način pisali da je sigurno propustila "dobru priliku".

"E šteta, sigurno je bio dobra prilika", "Dao bi ti 60 kamila, malo!", "Taman sam mislila da ćeš bogato da se udaš", "Ja nisam mogla da verujem koliko oni tamo lako i opušteno prilaze", "Neka ti nisi prihvatila, mogla si da ponudiš tetku, mamu", "Kajaćeš se", glasili su neki od komentara.

