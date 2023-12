POMERENA GRANICA ZA DODATNI POPUST NA STRUJU - Ko prima penziju do ovog iznosa ima pravo na niži račun

Vlada Srbije odlučila je da koriguje visinu primanja do koje penzioneri mogu da ostvare pravo na dodatno umanjenje računa za struju za 1.000 dinara. Do sada su ovo pravo imali seniori sa primanjima do 21.766 dinara.

Izmenom Uredbe o energetski ugroženom kupcu, promenjen je kriterijum za sticanje tog statusa tako da glasi da je preduslov za popust „ostvareno pravo člana domaćinstva na penziju u mesečnom iznosu do i u visini iznosa od 24.987,67 dinara i zaključen ugovor o snabdevanju električnom energijom na ime tog člana domaćinstva, odnosno evidentiranost tog člana domaćinstva kod snabdevača kao krajnjeg kupca električne energije“.

To znači da će penzioneri koji imaju ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, a čija penzija ne prelazi 24.987,67 dinara imati pravo na dodatno umanjenje računa u iznosu od 1.000 dinara tokom grejne sezone.

Mogućnost da oni sa niskim primanjima dobiju status ugroženog kupca i popust uvedena je oktobarskim izmenama Uredbe, kada je vlada odlučila da će pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje imati i domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na uvećanu novčanu pomoć.

MInistarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović tada je pozvala najstarije sugrađane da se prijave za ovu vrstu podrške na šalterima u svojim opštinama.

ZA NEDELJU DANA 87.000 POPUSTA Samo u prvoj nedelji posle oktobarske izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, blizu 87.000 penzionera ostvarilo pravo na umanjenje računa za 1.000 dinara za električnu energiju, koje će važiti tokom grejne sezone.

- Mislili smo i na one koji nisu u mogućnosti da se prijave lično i njihovi računi će se umanjivati po službenoj dužnosti. Čitav proces je pojednostavljen kako za penzionere, tako i za sve ostale kategorije najugroženijih koje na osnovu Uredbe imaju pravo na značajna umanjenja računa za energiju. Takođe, podsećam i da odgovornim ponašanjem prema potrošnji električne energije svi građani mogu umanjiti svoje račune tokom grejne sezone i do 40 odsto - rekla je tada resorna ministarka.

Oktobarskim izmenama Uredbe omogućeno je da se postupak ostvarivanja prava na status energetski ugroženog kupca sprovodi po službenoj dužnosti, kroz razmenu podataka između nadležnih institucija i snabdevača. Na taj način biće značajno uvećan broja domaćinstava obuhvaćenih olakšicama.