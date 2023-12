METEOROLOG ČUBRILO OTKRIO DA ĆE SNEG U GRADOVIMA PASTI OVOG DATUMA: Januar donosi JAKO ZAHLAĐENJE, ali i...

Meterolog Marko Čubrilo u najnovijoj prognozi najavio šta nas očekuje u narednom periodu.

Prema najnovijioj prognozi meteorologa Marka Čubrila, do kraja ove i početkom sledeće godine relativno toplo, dok je od 1. januara moguća povremena kiša.

Kako navodi na Facebook objavi, signal za zahlađenje stoji posle 6. januara. Zagrevanje stratosfere verovatno neće za posledicu imati razbijanje polarnog vrtloga već njegovo slabljenje i dislokaciju.

Do kraja godine pod dominatnim uticajem anticiklona stabilno i relativno toplo za ovaj deo godine. Vetar će biti slab,a ponegde se magla može duža zadržati. Minimumi od -2 do +6, a maksimumi od +6 do +16 stepeni Celzijusa.

U novogodišnjoj noći malo do umeneno oblačno i suvo. Tamo gde bude više oblaka minimumi i do +7 stepeni Celzijusa, a uz više vedrine malo hladnije uz minimum od -1 do +2 stepena Celzijusa, ali svaka relativno toplo.

Poečtkom januara na vreme kod nas će sve više uticati oslabljeni frontalni sistemi sa Atlantika koji će se kroz oslabljeno polje anticiklona premeštati od zapada ka istoku. Uz pretežno oblačno vreme biće povremene pojavu kiše, posebno u ponedeljak i sredu. Duvaće umren, južni ili jugozapadni vetar. Zadržava se relativno toplo vreme uz minimume od 0 do +6 i maksimume od +6 do +14 stepeni Celzijusa.

Oko 06.01. stoji signal za izmenu sinoptike uz porast vazdušnog pritiska u širem prostoru juga Grenlana, Islanda, jugozapadnog i zapadnog Atlnatika. Takav razvoj siniptike bi ka nama pokrenuo zanatno hladnije, sevrno strujanje, dok bi nad Jadranom moglo biti nekoliko sekundarnih ciklonskih aktivnosti. Sve to bi moglo usloviti da uz temperature koje bi mogle pasti i ispod proseka snežnih padvaina bude i u nizijama.

Obzirom na udaljenost termina znanto više informacija o razvoju vremena u tom periodu biće negde posle 02.01. ,a do tada ostaje da se prati trend pre svega na ansmable proračunima jer operativni jako variraju.

Proces SSW će svoju kulminaciju imati oko 02.01. ali verovatno neće usloviti razbijanje nego dislokaciju i slabljenje polarnog vrtloga, navodi meteorolog Čubrilo.

