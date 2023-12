DETALJNA PROGNOZA ZA SVAKI DAN PRAZNIKA: Evo šta očekuje Srbiju za Novu godinu i Božić, iznenađuje li vas ovo?

Narednih dana biće toplije i za 10 stepeni od uobičajenog proseka za ovo doba godine.

Nastavlja se natprosčeno toplo vreme i vreme nalik prolećnom i to na samom kraju decembra. Temperature su već danima znatno iznad proseka, u ponedeljak su na istoku Srbije dostizale 22°C, a gotovo svakodnevno prelaze 15°C. Slična vremenska situacija očekuje i nas i tokom poslednjih dana ove godine.

Inače, već danima preko severne Evrope se sa Atlantika i sa zapada premeštaju snažni cikloni sa orkanskim olujama. Zahvaljujući visokom vazdušnom pritisku iznad našeg područja i termičkog visinskog grebena sa jugozapada, ovi sistemi ne mogu da dopru do našeg područja i premeštaju se dosta zapadnije i severnije od Srbije.

Istovremeno, visok vazdušni pritisak uslovljava vedro vreme, a sa Mediterana struji veoma topla vazdušna masa.

I petak će Srbiji doneti vedro i hladno jutro, ujutro sa maglom, u većini predela i uz mraz. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, a maksimalna dnevna biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 14°C. U pojedinim predelima magla se očekuje tokom većeg dela dana, naročito u delovima Vojvodine i u kotlinama i u tim predelima biće hladnije.

U subotu se očekuje slično vreme, ali uz nešto više oblaka, u vidu umerene oblačnosti. Ipak, padavine se ne očekuju.

Nedelja, 31. decembar

Ujutro vedro i sveže, u mnogim predelima sa maglom i uz slab mraz. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 14°C, a u predelima sa dužim zadržavanjem magle do 8°C.

Novogodišna noć

Očekuje se vedro i vrlo ugodno i veoma prijatno vreme. U pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama očekuje se magla, pa se u tim predelima preporučuje dodatni oprez u saobraćaju zbog smanjene vidljivosti. Hladno će biti samo na jugu i jugoistoku Srbije i u kotlinama. Temperatura će se kretati od 0°C na jugu i jugoistoku Srbije i u kotlinama zapadne Srbije do 8°C na severu Srbije i to pre svega u Beogradu i u Vojvodini i u tim predelima biće i najtoplije. Istovremeno, u Vojvodini se očekuje povećanje oblačnosti i to će sprečiti dalje hlađenje vazduha.

Sneg

Vedro će biti i na planinama. Snežnog pokrivača biće samo na planinama iznad 1300-1400 metara nadmorske visine i to oko 10 centimetara, a snežnih padavina neće biti u narendom periodu. Dakle, planine poput Zlatibora i drugih nižih planina neće imati snežni pokrivač, a čak i one visoke poput Kopaonika imaće vrlo malo snega. Prošle godine za prvi januar snega nije bilo nigde u Srbiji, pa ni na onim najvišim planinama i to po prvi put u istoriji otkad se vrše merenja.

Ponedeljak, 1. januar

Na severu Srbije očekuje se jače naoblačenje, u Vojvodini sa slabom kišom. U ostalim predelima biće suvo. Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu 15°C.

Utorak, 2. januar

Biće veoma toplo za početak januara. U većini predela umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se slaba kiša očekuje uglavnom na severu Vojvodine i ponegde na jugozapadu Srbije. Maksimalna temperatura biće od 10 do 18°C, u Beogradu do 16°C.

U sredu će Srbija biti pod snažnim ciklon sa zapada i severozapada Evrope, uz osetniji pad vazdušnog pritiska. Biće oblačno, u većini predela sa kišom. Zbog izraženog jugozapadnog strujanja biće i dalje toplo, uz manji pad temperaure vazduha, koji će se nastaviti i u četvrtak, 4. januara, ali ostaje i dalje natporsečno toplo vreme.

Božić

Prema trentunim prognozama i za Božič nas očekuje natprosčeno toplo vreme, uz temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Inače, narednih dana u pojedinim predelima očekuje se magla i u tim predelima vazduh će biti dosta zagađen, uglavnom u urbanim sredinama, u predelima sa intenzivnijim saobraćajem i u blizini industrujskih postrojenja.

U narednom periodu nad Srbijom će preovladavati slab do umeren jugozapadni vetar, uz dotok tople vazdušne mase sa Mediterana.

Promena siniptičke situacije očekuje se sa prvim danima 2024. godine, uz ciklonsku aktvivnost, jača strujanja, a i zagađenje će biti tada manje izraženije.

Dakle, pred nama je još jedna topla i ugodna novogodišna noć i veoma topli 31. decembar i 1. januar, uz prave prolećne temperature i do 15-16°C, a u novogodišnjoj noći od 0 do 8°C. S obzirom na to da je prosek minimalne jutarnje temperature za kraj decembra i početak januara od -5 do 0°C, a maksimalne dnevne od 1 do 5°C, vidimo da će temperature biti i za 10 stepeni više od napomenutog proseka.

Podsetimo, 1. januar 2023. godine doneo je Srbiji najtopliji dan otkad se vrše merenja za prvi januar, uz temperature od 20°C. Poslednji snežni pokrivač zabeležen je još tokom novogodišnje noći 2014/2015. godine, a vrlo hladno bilo je i u novogodišnjoj noći 2015-2016. ali bez snega.

Prema trenutnim prognozama, nema na vidku da će Srbiju u narednom periodu zahvatiti pravi zimski scenario sa obilnim snegom i to zahvaljujući zonalnom strujanju sa Atlantika i dosta udaljenoj ledenoj vazdušnoj masi iz Sbira nad Rusijom.

