RAST PLATA MEDICINARIMA, ELEKTRONSKI KARTONI I UKIDANJE LISTE ČEKANJA Ministarka Grujičić najavila da će svaki pacijent imati zdravstveni broj

Ministarka zdravlja Danica Grujičić govorila je o svim promenama koje su započete u zdravstvu tokom prethodne godine, ali i o planovima za novu godinu.

Kao jedan od glavnih ciljeva za 2024. godinu istakla je razvoj zdravstvenog broja, ali i rad na elektronskom kartonu. Liste čekanja ne bi smele da postoje za skener, a namerava da sprovede i šestomesečno proveravanje liste čekanja.

- I dalje teško kada je u pitanju zakazivanje, posebno za neke oblasti kao što je endokrinologija, kao što je oftalmologija, tako da to zahteva jednu dublju analizu i mi ćemo najverovatnije već odmah iz nove godine napraviti kao jednu vrstu kontrole, zakazivanja pregleda za oftalmologiju, endokrinologiju i one oblasti koje su najzahtjevnije - kaže ministarka Danica Grujičić.

Kao glavni problem za ove ove oblasti istakla je to što je specijalistička služba bila ukinuta u mnogim domovima zdravlja.

Svojevremeno je ukinuta čitava specijalistička služba u mnogim domovima zdravlja, koji su ostali i bez oftalmologije, i bez oralnog hirurga, i bez interniste, i bez dermatologa, uopšte neke specijalnosti koje bi normalno trebalo da se nalaze u domovima zdravlja, da zapravo se ne nalaze. Sledeći zadatak je da se obnovi zakon o zdravstvenoj delatnosti, koji će omogućiti spuštanje svih onih specijalnosti na nivo doma zdravlja.

Takođe, istakla je i da se analizom spiskova utvrdio da su se mnogi pacijenti prijavljivali na dva mesta, iz straha da negde neće aparati biti pokvareni. Ministarka je istakla i da je važno da građani prijave sve neregularnosti koje primete.

Razvoj zdravstvenog broja i rad na elektronskom kartonu

- Ono na čemu sada intenzivno radimo, to je razvoj takozvanog zdravstvenog broja, gde će čak ime i prezime pacijenta biti potpuno zaštićeno, svi njegovi generalni podaci, od njih će imati samo lekar koji ih leči, odnosno izabrani lekar ili lekar specijalista, za sve ostale biće broj - kaže ministarka Grujičić.

Istakla je da, kada su u pitanju liste čekanja, trenutno ih je 11, a biće uključen i Institut za onkologiju i radiologiju Srbije za zakazivanje preko softvera.

- Trenutno imamo jedan onkološki centar koji raspoređuje pacijente za magnetnu rezonancu. Za skener ne bi smelo da bude lista čekanja, odnosno to možda bude lista zakazivanja. Jako je važno to je da se sve radi brzo, bukvalno na jedan klik i to možda se iskoristi i za listu čekanja za ortopediju. Ono što nameravamo da uradimo to je šestomesečno proveravanje liste čekanja za ortopediju, jer zaista ne mogu da verujem da nikako na drugi način ne može da se pomogne pacijentima nego samo ugradnjom ili veštačkog kuka ili veštačkog kolena. Ja bih pre išla na to da se odobri fondu da jednostavno plaća rehabilitaciju - kaže ministarka Grujičić.

Povećanje plata radnicima

Zdravstveni radnici dobiće povećanje plate početkom ove godine, a kako ministarka Grujičić napominje važno je da se napravi izrada normativa ove godine - važno je da se napravi razlika između onih koji nose posao i onih koji ga pridržavaju.

- Što se tiče plata, šta da vam kažem, niko nije zadovoljan, ali je činjenica da su daleko, daleko veće plate sada nego što su bile i treba da budu još. Ono na čemu sada radimo sa sindikatima, jesu novi koeficijenti, gde će morati pre svega školska sprema da se plati, a sa druge strane mora se plati i rad. Znači, izrada normativa, to je nešto što mora da se završi u ovoj godini, da bi onda zaista napravili razliku između onih koji nose posao i onih koji pridržavaju posao - kaže ministarka Grujičić.

Zakon o zabrani pušenja

- Novi Zakon o zabrani pušenja je gotov, treba da ide na javnu raspravu i nakon toga ide u Skupštinu - kaže ministarka Grujičić.

