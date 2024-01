KAKVO NAS VREME ČEKA ZA BOŽIĆ: Detaljna vremenska prognoza za januar i februar, a evo da li će snega biti na PROLEĆE?!

Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, izjavio je da će srednje zimske vrednosti temperature biti u intervalu od 1 do 5 stepeni, uz očekivani ukupan broj mraznih dana od 40 do 65.

- U poslednjem stoleću uočavaju se periodi sa trendom smanjenja broja dana sa snegom i snežnim pokrivačem u nižim predelima, dok će planine doživeti više snežnih dana u odnosu na prethodnu zimu - kaže Jugoslav Nikolić.

On je kao primer naveo da je u Beogradu od 1991. do 2020. godine prosečan broj dana sa snežnim pokrivačem u Beogradu bio 31, sa tendencijom smanjenja prethodnih godina. To je, kaže, uslovio porast temperature, a to je uticalo da u nižim predelima tokom zime umesto snega dominantniji tip padavina bude kiša.

- Takav scenario trebalo bi očekivati i ove godine - navodi Nikolić.

Za Božić toplo

Nikolić najavljuje tople praznične dane, ali bez belog pokrivača u većem delu zemlje.

- Period od Nove godine do Božića će biće topliji od proseka. Snežni pokrivač se može zadržati samo na visokim planinama. Ipak, ne očekuje se da bude toplo kao prethodne godine. Podsećanja radi, od 30. 12. 2022. do 02. 01. 2023. godine, tokom četiri dana u nizu, u Beogradu je izmerena maksimalna temperatura između 16,6 i 18,5 stepeni. Ove godine, tokom praznika prosečna minimalna temperatura će biti u intervalu od -2 do 2, a srednja maksimalna od 5 do 10 stepeni - navodi on u detaljnoj vremenskoj prognozi.

Kako kaže, prema trenutnom prognostičkom materijalu, već sa prvim danima u 2024. godini očekuje nas početak perioda učestalih naoblačenja sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom.

Januar i februar pretežno kišni

Imajući u vidu prošlogodišnje trendove, Nikolić je govorio i o tome kakav će januar biti u 2024. godini.

- Očekuje se da januar 2024. godine bude najvlažniji mesec, a suficit padavina će biti najizraženiji na zapadu Balkana, u oblasti Jadrana i Dinarskih planina. U Srbiji više padavina će biti na jugozapadu zemlje. Prognozirano je od prosečno od 50 do 70 mm, a na planinama i oko 90 mm padavina. Na planinama će biti više snega, koji je prethodne godine oko novogodišnjih i božićnih praznika potpuno izostao - objašnjava.

Napominje da će se u nižim krajevima smenjivati i kiša i sneg uz povremeno stvaranje snežnog pokrivača, naročito u noćnim i jutarnjim satima.

- Februar 2024. godine biće vlažniji na istoku Balkana i u regionu Egeja, dok se na zapadu poluostrva i u većem delu Srbije očekuje prosečna količina padavina, od 40 do 70 mm. Slična očekivanja su i u martu (od 35 do 60 mm). Uopšteno govoreći, početak 2024. godine će biti topliji od proseka, ali sa češćom pojavom padavina - ocenjuje direktor RHMZ.

Sneg na proleće?

Nikolić upozorava na intenzivno topljenje snega u planinama, praćeno novim padavinama i ranoprolećnim mrazevima može naneti štetu poljoprivrednicima.

- Sa porastom temperature u prolećnom periodu intenzivira se topljenje snega u svim planinskim oblastima. Iz tog razloga je tada najvažnije praćenje temperaturnih uslova u celom regionu i intenziteta topljenja snega u kombinaciji sa novim padavinama, najčešće kišom, i jakim južnim i jugozapadnim vetrom, koji ubrzava topljenje - rekao je on za Blic.

Napominje da, iako će proleće 2024. godine biti prosečno vlažno i toplo, ono će sa sobom doneti određene izazove.

- Sa druge strane kasna pojava snega tokom marta i aprila nije retkost u našim krajevima. Ovaj sneg je najčešće kratkotrajan, ali ukoliko je vlažan i obilan, takođe pričinjava štetu i stvara potencijalno opasne uslove u saobraćaju. Takva situacija se dogodila aprila 2023. godine, a brojni su primeri i iz prethodnih godina. Proleće 2024. godine će biti prosečno vlažno i toplo - zaključuje Nikolić.