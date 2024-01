Mihajlo (9) je našao novčanik na ulici i odmah otrčao kod bake: Ono što je potom usledilo NIKADA NEĆE ZABORAVITI

Učenik trećeg razreda osnovne škole u Vajskoj Mihajlo Jagodić (9) postao je poznat po tome što se prvo obreo u policijskoj stanici a kasnije su ga policajci posetili u njegovoj kući. Malo dramatičan početak za divnu priču o poštenju, humanosti i dobročinstvu jednog dečaka koji može poslužiti kao uzor mnogima zato što je Mihajlo pronašao novčanik jednog policajca i samoinicijativno ga vratio vlasniku.

Zaposleni u Policijskoj stanici Bač odlučili su da se zahvale ovom devetogodišnjem poštenjačini pa su ga zajedno sa celim odeljenjem pozvali u goste i u policiji mu uručili zahvalnicu. Da se dobra dela ne zaboravljaju dokaz je i potez zaposlenih u Policijskoj upravi Novi Sad koji su Mihajla nedavno posetili u njegovom domu i uručili mu novogodišnji paketić.



Mihajlovom oduševljenju nije bilo kraja jer i danas ljubomorno čuva zahvalnicu od policije za iskazanu humanost i poštenje koju je dobio nakon što je pronašao novčanik.

"Roditelji su me naučili da budem pošten"

- To se desilo pred kraj prošle godine. Šetao sam se pored škole i prošao pored jednog čoveka. Javili smo se jedan drugome i kada je on otišao primetio sam da mu je nešto ispalo iz džepa. Pokušao sam da ga dozovem ali je on već bio otišao - priseća se Mihajlo u izjavi za "Blic".

Kaže da je razmišljao kako da pronađe čoveka i da mu vrati novčanik pa je otišao kući i pomoć zatražio od bake.



- Ja sam tako vaspitan. Roditelji su me naučili da treba da budem pošten i odmah sam smišljao način kako da vratim tom čoveku novčanik. Nisam ni gledao u novčanik pa se baka dosetila da proveri da li u njemu ima nekih dokumenata i pomogla mi je da pronađemo tog čoveka i uspeli smo. Bilo mi je jako drago što smo tom čoveku vratili novčanik a ispostavilo se da je on policajac. Onda sam dobio poziv da sa celim odeljenjem odem u policiju i nisam ni slutio da ću dobiti zahvalnicu. Jako sam srećan zbog toga. Eno je stoji u mojoj sobi, svi da je vide - priča nam razdragani Mihajlo.

Dodaje da je još tada odlučio da će biti policajac kada poraste, a njegovom oduševljenju nije bilo kraja kada su ga nedavno posetili policajci iz PU Novi Sad i doneli mu novogodišnji paketić.

- Evo prošlo je skoro godinu dana a oni me nisu zaboravili. Jako mi je drago zbog toga. Sada sam još sigurniji da ću postati policajac - zaključio je Mihajlo ne skidajući osmeh sa lica.

Policija oduševljena Mihajlovim potezom

Načelnik Policijske stanice Bač pri Policijskoj upravi Novi Sad potpukovnik Dejan Stojanov kaže da su on i kolege bile oduševljene Mihajlovim potezom te da su odmah odlučili da poštenom dečaku na neki način iskažu zahvalnost.

- Mihajlo nije ni svestan da je tako mali učinio veliku stvar. To je zaista vredno pažnje i svake pohvale pa smo pozvali njegovo odeljenje i odlučili da Mihajlu ukažemo tu čast i da mu pred svima uručimo zahvalnicu za poštenje i humanost. Deca su bila oduševljena a nama je bilo puno srce jer nam je cilj da stvaramo jake veze između građana, pogotovo onih najmlađih, i policije jer želimo da znaju da smo tu za njih i da nam se uvek mogu obratiti za pomoć - priča nam Stojanov.

Dodaje da su deca bila oduševljena posetom policiji jer su im omogućili i uvid u policijski rad, pokazali im policijsku opremu, vozila...

- Divno je raditi sa decom. Oni su temelj našeg društva i kada vidimo da imamo tako poštenu decu nema većeg zadovoljstva. Upravo zato pokušavamo da stvaramo veze sa građanima i našim najmlađima pa često organizujemo akcije kao što su otvorena vrata policijske stanice, zatim održavamo tribine i posećujemo škole gde sa decom razgovaramo o raznim temama, upoznajemo ih sa našim radom, prenosimo im i ovako lepa iskustva kao što je bilo sa Mihajlom i trudimo se da ih ubedimo da na nas policajce uvek mogu da računaju i da ćemo im uvek ako zatreba priskočiti u pomoć. Mnoga deca su to i prepoznala a eto kod Mihajla smo čak probudili želju da postane policajac. Na našu sreću nije jedino dete koje ima istu želju i nadamo se da ćemo nastavljajući takve akcije privoleti još više mladih da postanu naše kolege - istakao je naš sagovornik uz napomenu da su policiji uvek potrebni ljudi kakav je Mihajlo.

