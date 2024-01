Preventiva je jako bitna, ali u ovom periodu kada mnogo više jedemo, posebno kaloričnu hranu, jako je bitno kontrolisati pritisak, pratiti i proveravati njegovo kretanje, i ukoliko dolazi do osilacije istog, pod hitno moramo reagovati, rekao je za PINK kardiolog prof. dr Dragan Simić.

Doktor je rekao da je preventiva mnogo bitna, jer i vremenske promene, ali i obilni obroci mogu uticati na kardiovaskularni sistem.

- Definitivno u ovo doba godina jedemo mnogo više, i obilnije i kaloričnije. Više je hrane na stolu, više izazova. Teže je kontrolisati se. Sve to ostavlja prostora da u ovakvim danima češće dođe do varijacije krvnog pritiska - rekao je Simić.

Kako kaže, kod mase pacijenata, kod forsiranih obroka, skoči pritisak.

- Imamo pacijente koji nemaju nikakav pritisak, pa počnu da se javljaju sa određenim problemima jer im je skočio pritisak. A ima i puno ovih pacijenata kojima je i pored terapije i lekova skočio - rekao je dr Simić.

Doktor kaže da vreme takođe utiče, kaže da nije normalno da 1. januara imamo 15 stepeni.

- Virusi haraju, imamo jako puno respiratornih infekcija, to sve hvata jedan zamajac, i to takođe može uticati na kardiovaskularni sistem - rekao je on.

Kako kaže, najbolje je imati češće kontrole, da se pacijenti posavetuju sa svojim lekarom i da se terapija prilagodi.

- U ovakvim okolnostima, povećava se unos natrijuma, gde sa time povećavamo i krvni pritisak - rekao je doktor.

Ističe da nas to može dovesti u situaciju da pritisak može biti veoma visok. Dodaje da je najbitnije korigovati terapiju.

- Bol u glavi, zujanje u ušima, crvenilo lica, sve to mogu biti znaci da je pritisak skočio i to nije dobro i mora da se reaguje. Hipertenzija je tihi ubica, prva je na spisku i ispred pušenja i holesterola - rekao je dr Simić.

