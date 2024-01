Vesić: Ove godine više elektropunjača na srpskim putevima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da će do kraja godine na autoputevima i brzim saobraćajnicama u Srbiji biti instalirano 113 elektropunjača koji će omogućiti povećan promet električnih vozila kroz zemlju kao i njihovu prodaju.

Vesić je za Tanjug naveo da trenutno na našim putevima ima osam elektropunjača, da je u toku postavljanje 18, a da je na novim deonicama predviđeno da se postavi još sedam, što je u skladu sa planom Puteva Srbije da ih u narednom periodu bude 33.

On istakao i da je potrebno pripremiti puteve za vreme koje dolazi i koje će neminovno doneti više električnim vozila na domaćim saobraćajnicama, i da tome treba da doprinese i tender za "Zelene oaze" koji ističe sredinom januara.

- U toku je tender koji je raspisan još prošle godine i koji podrazumeva da damo mogućnost kompanijama da na određenom broju postojećih stajališta na putevima postave između pet i 20 elektropunjača, kao i da naprave malu prodavnicu sa kafeom, igralište za decu sa toaletom, i to je ono što mi zovemo 'Zelenim oazama'. Oni će do kraja 2024. godine morati da postave 80 elektropunjača. Tako da će broj elektropunjača do kraja godine iznositi 113 - objasnio je Vesić.

On je dodao i da je ukupan broj punjača koje te kompanije mogu da postave na našim putevima 320, ali i da taj broj zavisi od tršišta, odnosno porasta broja elektro vozila.

Vesić je rekao i da je Izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji predviđeno da do kraja 2025. godine na svim pumpama na autoputevima na četiri točilice mora da postoji jedan elektropunjač, tako da će svaka pumpa imati minimum dva, a neke čak i tri punjača.

- Kada pogledate broj pumpi, i kada dodate još ta dva ili tri elektropunjača, mi ćemo u ovom delu Evrope biti najopremljeniji punjačima - rekao je ministar.

On je istakao da je broj elektropunjača direktno povezan sa porastom prodaje električnih automobila u našoj zemlji.

- Očekujem da ćemo imati više električnih vozila na našim putevima. U prošloj godini smo imali porast prodaje električnih automobila za preko 20 odsto na postojećih osam elektropunjača, i imali smo gotovo duplo više utrošene električne energije nego što je to bilo godinu dana ranije - napomenuo je Vesić.

Kada počne planirana proizvodnja automobila na električni pogon marke "Panda" u kragujevačkoj fabrici, Vesić naglašava da će država razmišljati na koji način može da pomogne da se oni bolje prodaju.

Vesić navodi i da Srbija mora da bude konkurentna da bi na saobraćajnicama bilo više električnih vozila i da se zato ubrzano radi na postavljanju elektropunjača.

- To omogućava da oni koji imaju električne automobile, a sve više ih ima u Evropi, slobodno mogu da putuju kroz Srbiju, jer znaju da mogu u svakom trenutku da imaju brz elektropunjač, da imaju dovoljno punjača da mogu da napune automobile i da nastave svoje putovanje - rekao je Vesić.