PODELA VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI SAMO ŠTO NIJE POČELA: Poznat tačan datum prijave građana, a ima i 2 bitne novine u vezi NOVCA

Prijavljivanje ugostitelja za turističke vaučere za odmor u Srbiji počelo je 31. decembra, a prijavljivanje građana će biti omogućeno od 15. januara.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma Uroš Kandić kaže da je vrednost vaučera 10.000 dinara, kao i da je novina što mogu da se prijave zaposleni čija su primanja do 80.000 dinara, a ne do 70.000 kao do sada.

Za desetak dana počinje podela vaučera za odmor u Srbiji. U prvom krugu biće podeljeno 100.000 vaučera, a umesto dosadašnjih 5.000 dinara, vrednost turističkih vaučera je 10.000 dinara.

Uroš Kandić rekao je za Javni servis, da je pored toga što je duplirana vrednost vaučera sa 5.000 na 10.000 dinara, ove godine povećan limit za zaposlene - odnosno limit zarade sa 70.000 na 80.000 dinara.

Ko ima pravo na vaučere

Što se tiče ostalih uslova, oni su ostali isti kao i prethodne godine: pored zaposlenih, pravo na vaučere imaju i nezaposleni, penzioneri, lica starija od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju, nosioci prava na tuđu negu i pomoć, ratni vojni invalidi, studenti i nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Primedbe u prethodnoj godini odnosile su se na cene smeštaja koje su porasle. U ovom trenutku je podignuta vrednost vaučera na 10.000 dinara. Postavlja se pitanje da li će to biti dovoljno da se provede odmor u Srbiji, s obzirom na to da je uslov pet noćenja bez doplate.

Kandić kaže da je i prethodna vrednost vaučera od 5.000 dinara u određenom broju objekata zadovoljavala mogućnost da se ostane pet dana, to su seoska gazdinstva, objekti sa nešto nižim kategorijama.

- Kada je u pitanju povećanje vrednosti vaučera mi očekujemo da će u većem broju objekata to biti zadovoljavajuće, odnosno moći će da se ispuni broj od pet noćenja. Moram reći da su i ugostitelji po tom pitanju ušli u konkurenciju, pa su tako recimo tokom prošle godine neki od ugostitelja kao što je Kuršumlijska banja, odnosno Hotel Planinka za svaki vaučer davali takođe i svoj vaučer od 5.000 dinara, a nisu povećali cene - napomenuo je Kandić.

REKORDNA TURISTIČKA GODINA Broj stranih turista premašio broj domaćih Uroš Kandić izneo je eksluzivne podatke za RTS o broju stranih turista u Srbiji. Kandić je rekao da je prema preliminarnim podacima sa e-Turista u toku prošle godine bilo blizu 4,4 miliona turista u našoj zemlji i da je prvi put broj stranih turista premašio broj domaćih. - Dakle, to nikad nije bilo - to je prvi put protekle godine. I rast na svim destinacijama je otprilike oko 8 odsto u dolascima i 9 odsto u noćenjima. Kada su u pitanju stranci, broj dolazaka je u odnosu na 2022. godinu veći za petinu. Tako da mi idemo faktički iz rekordne u rekordnu turističku godinu - naveo je Kandić.

Rivalitet među ugostiteljima

Prijavljivanje ugostitelja počelo je od 31. decembra, a prijavljivanje građana će biti od 15. januara. Državni sekretar kaže da postoji rivalitet među ugostiteljima, što uslovljava da ova suma u većem delu bude dovoljna za odmor od pet dana.

Što se tiče ugostitelja, Kandić je izneo podatak da se prijavilo 2.940 ugostitelja i očekuje se da će do 8. januara, kada će biti prvi presek, premašiti broj od 4.000 koliko je bilo otprilike prošle godine.

- Uzimajući u obzir da je i povećana vrednost voučera očekujemo da bude veliko interesovanje građana i ugostitelja - rekao je on.

U prvom krugu 100.000 vaučera

Ono što su ugostitelji ukazivali u prethodnom periodu jeste da bi trebalo svu količinu vaučera podeliti u isto vreme, jer se dešavalo da građani koji računaju da će dobiti vaučere rezervišu svoj termin, a onda ne dođu, ne uspeju da predaju dokumentaciju i veliki broj rezervacija ostane nepopunjen.

Prema njegovim rečima, broj vaučera koji nam je na raspolaganju zavisi manje-više od makroekonomskih mogućnosti zemlje.

- Dakle, kada se otvori prostor u budžetu, što na početku godine svakako ne možemo znati, ukoliko postoji interesovanje građana povećamo i broj vaučera i tako je bilo gotovo svake godine od kada postoji ova akcija od 2015. godine. Ne sumnjam da će i ove godine veoma brzo otići prvi kontingent vaučera, očekujemo da to bude već taj 15. januar, da se svi građani prijave odnosno da svih 100.000 vaučera ode. Kada je u pitanju nastavak godine, verujemo da će biti još kontingenata vaučera - ističe Kandić.

Smatra da je to najpravedniji način jer, kako kaže, niko nije favorizovan i svi imaju mogućnost da se prijave i sada se svako bori za gosta i na taj način će biti zadovoljni i oni koji koriste vaučere i oni koji pružaju uslugu smeštaja u turističkim centrima.

Kakvi su efekti vaučera

Tokom prethodnih devet godina više od milion vaučera je podeljeno građanima.

Kandić je rekao da su vaučeri spasili domaću turističku privredu tokom 2020. i 2021. godine, odnosno tokom kovida, kao i da nije bilo toga bilo bi zaista teško da mnogi od njih prežive i opstanu u svom poslu.

- Kada govorimo o egzaktnim podacima, kada smo započeli aktivnosti 2015. godine imali smo milion i dvesta hiljada dolazaka domaćih turista. Ove godine, prema najsvežijim podacima, mi smo premašili faktički dva miliona i sto - tako da je efekat vaučera evidentan - podvukao je Kandić.

Dakle, 900.000 domaćih turista je više na našim destinacijama nego što je bilo pre momenta kad smo počeli deliti vaučere pre skoro devet godina, zaključio je Kandić.

