'BIO MI JE OSLONAC I PODRŠKA, A ONDA JE POČEO PAKAO' Srpkinja je doživela najgoru noćnu moru za Novu godinu: Shvatila sam sa kime živim

"Stara se godina sjajno završila, nova je užasno počela", napisala je na početku svoje ispovesti jedna Srpkinja koja je već prvog dana u novoj godini shvatila da živi sa nasilnikom.

Neimenovana žena iz Srbije koja se na Tviteru potpisuje kao "Nenaspavana", ispričala je kako ju je muž fizički napao. Kako navodi, njen muž ju je u alkoholisanom stanju vređao, gađao, gurao i udarao i sve to ispred njihove dece iako nikada pre toga nije pokazivao da je nasilan. A zbog rečenice "je l ti hoćeš da te ja ubijem" ni nakon par dana od nemilog događaja ne može da dođe sebi.

"Shvatila sam da živim sa nasilnikom i i dalje ne mogu da dođem sebi da sam morala da zovem policiju da ga izbace iz stana. Bilo me je strah, gađao me je, kao slučajno gurnuo dva puta, bacao stvari, povredio ruku udarcem u zid. Alkohol je zlo!

Dva dana ne staje, vređao me je i koristio situaciju što ja zbog dece i majke koja je u gostima nisam htela da pravim dramu. Trpela sam i ćutala i kada moje više puta ponovljeno 'ne' nije poštovao. Kada sam konačno smogla snage da se suprotstavim i zamolim ga da ode, poludeo je. Da smo bili skroz sami ne znam šta bi mi uradio. U jednom trenutku mi je rekao - je l ti hoćeš da te ja ubijem?", napisala je ona na svom Tviter profilu.

"Ponovio je da je imao želju da me ubije"

Kako je dalje objasnila njen suprug je do tog dana bio dobra osoba, bio njen oslonac i podrška, te da svoju nasilnu stranu nikada nije pokazao. Ipak, zbog svega odigranog odlučila se na pravi potez i odmah to veče pozvala policiju.

"Kad je došla policija, bilo mi je strašno žao, htela sam da ga vode u kliniku neku, da mu pomognu da dođe sebi, pa nije on kriminalac, on ima stabilan i dobar posao. Nastavio je da me psuje i vređa, a ja sam ga molila da potraži pomoć, da misli na svoju decu. Kasnije me je zvao da me vređa. Ponovio mi je da je imao želju da me ubije. Da me pesnicama udara u glavu dok ne 'postanem idiot', jer sam 'glupa'. Ja sam ćutala i samo sam želela da saznam da je otišao kod svojih roditelja, da nije završio na ulici, takav agresivan, da ga ne snađe nešto loše…

Komšiluk nije ponudio pomoć

Imam samo želju da odem što dalje odavde. Da se više nikad ne sretnemo. Stajala sam u šoku ispred zgrade, dok se ubeđivao sa policijom, znajući da verovatno cela ulica gleda… Zanima ih predstava, a pomoć niko ne bi ponudio. Pomoglo mi je što sam se na trenutak dislocirala od svoje svesti, kao da se to dešavalo nekom drugom, a ne meni. Kao da sam u ružnom snu. Čovek za koga sam mislila da mi je zaštitnik je fizički nasrnuo na mene", priznala je u svojoj ispovesti nesrećna žena.

A onda, kada su se strasti malo stišale, priznala je da ju je opet pozvao. Međutim, iako se nadala da će ovaj razgovor biti malo drugačiji, nije bio.

"Nazvao je, ja mu pokazujem sina, on se kao malo obradovao, pita me da li ga se bojim. Pitam: 'Je l' treba da te se bojim?', kaže: 'Ne. Je l’ me voliš?. Na moj odgovor 'ne', zalupio je slušalicu. Je l' stvarno očekuje da ga volim nakon svega?....Rekao je pre toga da ne misli da je išta loše uradio. Ne seća se kako je ruku povredio, ali se seća kako je mene odgurnuo u predelu vrata. Ali sam ja to isprovocirala", u neverici piše ova žena.

"U svemu ovome, jedna stvar je najbitnija"

Kako je dalje objasnila, rešila je da prekine sa njim svaki dalji kontakt i da će se potruditi da ubuduće gleda samo sebe i svoju decu. Svakako, znajući da nije jedina žena koja preživljava nasilje od muškarca kog voli, priznala je da je u ovakvim situacijama pored hrabrosti da se pozove policija bitna još jednu stavku, a ona se odnosi na posedovanje svog dinara. To smatra najbitnijom stavkom u životu svake žene.

"Žena treba da ima svoj dinar. Tu mantru sam od bake slušala svaki dan. Čovek koji me je povredio me sada ubeđuje da ja finansijski ne mogu bez njega. A oboje znamo da to nije tačno", zaključila je ova hrabra žena.

