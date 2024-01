POKLONIO SE IKONI BOGORODICE PEĆKE: Manastir Dečani - Poseta patrijarha Porfirija ima veliki simbolički značaj za srpski narod (FOTO)

Poseta patrijarha srpskog Porfirija Pećkoj patrijaršiji je od velikog simboličkog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod na Kosovu i Metohiji, budući da patrijarh pruža očinsku podršku vernicima na KiM tokom božićnih praznika, saopštio je manastir Visoki Dečani na platformi X.

Patrijarha je sa sestrinstvom dočekala preosvećena igumanija pećka mati Haritina. Posle svečanog molitvenog prijema, na kome su bili iguman Sava sa više monaha iz manastira Dečani, sveštenstvo Pećkog dekanata sa svojim vernim narodom, patrijarh Porfirije se poklonio čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima svojih prethodnika, arhijereja i patrijarha srpskih, dodaje se u saopštenju.

Zajedno sa patrijarhom otputovali su na KiM i vikarni vladika hvostanski Aleksej, vikarni episkop novobrdski Ilarion, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, arhimandrit Danilo i rektor Bogoslovije "Svetog Save" u Beogradu protođakon Radomir Vrućinić i profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu protođakon Dragan Radić.

His Holiness Serbian Orthodox Patriarch Porfirije arrived at the Peć Patriarchate Monastery in #Kosovo



