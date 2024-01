Manastir Tumane je srednjovekovni manastir koji se nalazi u istoimenom selu, nedaleko od grada Kruševca, u centralnoj Srbiji. Pored svoje istorijske i kulturne vrednosti, povezuje i sa mnogim čudima i misterijama, a postoje i legende vezane za njega, a ono što je sigurno je da on predstavlja važno mesto hodočašća i duhovnosti za mnoge ljude u Srbiji i šire.

Ceo studio plakao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink, kada su na Badnji dan, gošće podelile svoje priče o posetama ovom čudotvornom manastiru.

Neda Glišić je rekla da je njoj manastir Tumane promenio život od 2018. godine, na bolje.

- Imala sam jako težak karcinom dojke, sa ne tako sjajnim rezultatima i nisu mi davali baš mnogo vremena života. BIla sam na hemioterapijama i posle druge terapije, otišla sam u Tumane, iako nisam znala ni gde je ni šta je i to na nagovor drugarice - rekla je Neda i dodaje:

- Rekla je da moram da idem na presvlačenje moštiju.

- Otišla sam izmučena i nikakva, u 6 ujutru i bila sam tamo do pola tri. Molila sam se za nešto što je u tom trenutku zaista bilo nemoguće. A to je da karcinom nestane i da budem ponovo zdrava osoba. Do pola tri popodne bila sam bez vode i hrane na 40 stapeni napolju - rekla je Glišić.

Kako kaže, od toga dana, na svakoj kontroli, na svakom magnetu, tumora nije bilo. Dodaje da je bio težak oblik koji je metastazirao na limfne žlezde. Ističe da ga od tog trenutka nije bilo.

- To je samo vera. Ja kažem da sam mnogo upita dobila, pozvalo me mnogo ljudi, molila sam se iskreno iz duše - ističe ona.

Jasmina Petrović je rekla da je njena priča počela tako što je na redovnoj kontroli kod lekara opšte prakse saznala da ima karcinom, tako što je primetio promenu na njenoj nozi u vidu mladeža.

- Hitno me je poslao kod kožnog lekara koji me je odmah prosledio kod hirurga, i jako brzo sam saznala da imam melanom kože sa metastazon karlice. Bila sam u šoku, nisam mogla da verujem. Operacija je bila samo dva sata kasnije, i odstaranjeno je pola mišićnog tkiva. Dijagnoza je bila maligni karcinom sa malo vremena za život - rekla je ona.

Kako kaže, hitno su je uputili na operaciju limfnih čvorova, pripremili za možda odstranjivanje noge do kolena.

- Ali ja 16. odlazim u Tumane. Tamo srećem oca Zosima koji me ohrabruje da ću ja tako nešto pobediti. Čitali su mi molitve za zdravlje, iskreno sam se pomolila, ali i nastavila da koristim svoju medicinsku terapiju - rekla je Petrović.

Kako kaže, kada je otišla u bolnicu, saznaje da joj je lekar otišao na godišnji odmor. Dodaje da je uzela ulje i pomolila se za makar još malo života kako bi dočekala punoletstvo svoje mlađe ćerke.

- Posle nekog vremena kada sam se probudila iz anestezije, podigli su me i videli da na nozi nije ništa rađeno. Ona je u stanju bila kako sada izgleda. Noga je izgledala ok, pogledala sam preponu, videla da je odstranjen limfni čvor - rekla je ona i dodala:

- Doktorka mi je rekla da je ona čudo, da mestastaze ne postoje i da je sve benigno. Cela soba je počela da plače a ja sam ostala u šoku od onoga što čujem i vidim.

Dodaje da nije mogla da veruje da zaslužuje to što je doživela.

Glišić je rekla da je jako često ničim izazvano nalazila ikone Svetog Zosima i Svetog Jakova.

- Bila sam jednom na terenu u Ljuboviji, ali me je navigacija odvela na suprotnu stranu. Pretpostavila sam da ima neka prečica, međutim dovela me je do izuzetno uskog i nepreglednog puta. Na kraju tog puta je bio manastir – rekla je Glišić.

Kako kaže, kako je kročila i došla do vrata manastira krenulo je da grmi, iako je napolju bilo skoro 40 stepeni.

- Krckao je pod dok sam prilazila glavnoj ikoni u manastiru, kada sam prilazila da kupim sveće, nailazim na ulje iz manastira Tumane.

- Ja to ulje još uvek imam kod sebe. Monahinja je rekla da je verovatno bilo namenjeno za mene – rekla je Glišić.

ČUDO IZ TUMANA Gordana Mihailović, takođe je posetila manastir Tumane i podelila svoj iskustvo: - Ja generalno volim da posećujem manastire i imala sam želju da idem u Tumane, tamo je prelepa energija i bio mi je predivan osećaj. Tamo sam kupila dosta dragih stvari. Kada sam došla kući dete mi je dobilo osip, pošto ništa nije pomagalo, ja sam joj dala ulje iz kandila Svetog Zosima i Jakova – rekla je Mihailović. Kako kaže, nakon dva mazanja osip je „kao rukom odnešen“. - I mene je boleo prst na nozi, bukvalno sam namazala dva puta i prst je prestao da me boli. Od tada svima savetujem, bukvalno sa verom u Boga želela sam da podelim ovo iskustvo sa vama i gledaocima – rekla je Mihailović.

