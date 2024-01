TRIJUMF HUMANOSTI UZ ASISTENCIJU FONDACIJE MOZZART: Pomoć stigla zdravstvu, kulturi, ekološkim i humanitarnim udruženjima, mladim talentima….

Kroz CSR akcije donirano više od 150 miliona dinara Tradicija društveno odgovornog rada i humanosti, po čemu je kompanija Mozzart poznata duže od dve decenije, početkom godine nastavljena je kroz Fondaciju Mozzart. Uz asistenciju ove fondacije pomoć je i ove godine stigla do brojnih pojedinaca, zdravstvenih i kulturnih ustanova, humanitarnih organizacija, sportskih kolektiva, ekoloških udruženja... Kroz brojne društveno odgovorne akcije, tokom 2023. godine, donirano je više od 150 miliona dinara.

Novo sanitetsko vozilo sada na vreme stiže do svakog od 86 sela u opštini Knjaževac, prevremeno rođene bebe u Paraćinu, Prokuplju i Pasjanu zbrinjavaju se u novim inkubatorima, a mališani sa teškim opekotinama iz celog regiona leče se uz pomoć revolucionarnog sistema za transplantaciju kože koji je Fondacija Mozzart donirala Inisitutu za majku i dete.

Revolucionarna rukavica za slepe, multifunkcionalno pomagalo jedinstveno na celom svetu, stigla je do svojih prvih korisnika zahvaljujući Fondaciji Mozzart koja je, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ovaj uređaj učinila dostupnim za 50 slepih i slabovidih osoba u našoj zemlji.

Započet je let kroz Srbiju sa humanitarnim muzičkim karavanom „Sa Mozzartom na krilima muzike”, otvorene su prve Mozzart EKO teretane, ali i nastavljeno sa stalnim akcijama po kojima je kompanija Mozzart prepoznatljiva godinama. Čuvena akcija „Sto terena za jednu igru” stigla je do jubilarnog 100. terena. Obnovljeno igralište, u srcu prestonice, posveće je srpskoj košarci u čast velikog jubileja i proslave 100 godina košarke u našoj zemlji. Organizovane su brojne sportske manifestacije, mališani besplatno trenirali na kampu Akademije Rebrača na Zlatiboru, dok će porodica Rajković iz Surčina dobiti novi dom zahvaljujući humanitarnoj utakmici sa poznatima Mozzart Koš za sreću.

ZDRAVSTVO

Pomoć zdravstvu započeta je početkom godine potpisivanjem protokola o saradnji Fondacije Mozzart i Ministarstva zdravlja. Od tada su realizovane brojne donacije zdravstvenim ustanovama širom Srbije i donirano je više od 27 miliona dinara. Računarska oprema stigla je u Univerzitetski klinički centra u Kragujevcu, Odeljenje za neonatologiju Opšte bolnice u Subotici dobilo je medicinsku opremu koja im je olakšala rad i brigu o novim životima, studentska poliklinika u Beogradu EKG uređaj, a na adrese porodilišta Opšte bolnice u Paraćinu, Prokuplju i Pasjanu stigli su novi inkubatori. Stolica za biopsiju stigla je u KC Niš, a ginekološka u Onkološki dispanzer u Čačku. Dom zdravlja Savski venac dobio je ultrazvučni aparat za pregled kukova kod beba.

EKOLOGIJA

Jedinstvene EKO teretane napravljene od drveta izvučenog iz reka otvorene su na Zlatiboru i u Sokobanji uz podršku Fondacije Mozzart. Inovativni ekološki projekat započet je u aprilu kada su iz Save izvađena stabla koja su potom sušena, polumašinski obrađena i iskorišćena za izradu potpuno ekološke zone za rekreaciju na svežem vazduhu. Spajajući ljubav prema sporta i ekologiji, Fondacija Mozzart podržala je Invictus Challenge OCR trke. U saradnji sa prijateljima iz humanitarno ekološke organizacije „Čepom do osmeha“, Mozzartov tim „Nepobedivi“ na Petrovaradinu napravio je jedinstveni mozaik od čepova, na Štrandu su sakupljali majice za reciklažu, a zajedničkim snagama reciklirali su pet ambalažu i limenke u Vrdniku za još zeleniju Frušku goru. Nije zaboravljeno ni Potpećko jezero, gde je Fondacija Mozzart učestvovala u akcijama čišćenja u januaru i martu, zatim je sve to ponovljeno na Limskoj regati koja je ove godine održana pod nazivom Mozzart EKO regata, prvi put sa imenom neke kompanije u svom zvaničnom nazivu. Za brojne ekološke akcije tokom 2023. godine izdvojeno je više od 23 miliona dinara.

STO TERENA ZA JEDNU IGRU

Čuvena akcija „Sto terena za jednu igru” stigla je do jubilarnog 100. terena. Obnovljen teren, u velikom finalu akcije, posveće je srpskoj košarci u čast velikog jubileja i proslave 100 godina košarke u našoj zemlji. U ovoj godini, kada se Fondacija Mozzart približavala broju 100 sređena su i igrališta u Beogradu u čast Marka Kešelja, legendarnog Aleksandra Saše Đorđevića i Radivoja Koraća. Dok je teren u Čačku posvećen omiljenom nastavniku fizičkog Agatonu Čakajcu.

SPORT

Podržana je i humanitarna utakmica „Fondacija Mozzart Koš za sreću” koja je i ove godine okupila veliki broj poznatih ličnosti i publike, a svi su igrali za isti cilj – novi dom porodice Rajković. U Kragujevcu je organizovan još jedan Mozzart dijabetes kup koji je okupio veliki broj takmičara i posetilaca koji su obavili besplatne zdravstvene preglede. Nagrađivani su igrači kola i meseca Mozzart Bet Superlige koji su potom novac donirali u humanitarne svrhe. Ni ove godine nisu zaboravljeni najmlađi, koji su uz podršku Fondacije Mozzart besplatno trenirali košarku i tenis na Zlatiboru. Od Subotice do Vlasotinca organizovani su brojni letnji turniri uz gromoglasnu podršku Fondacije Mozzart.

STRUJU ŠTEDI DA HUMANOST VIŠE VREDI

U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Fondacija Mozzart organizovala je jedinstveno nagradno takmičenje „Struju štedi da humanost više vredi”. Najviše sreće u borbi za glavnu nagradu FIAT 500 hibrid imala je Jela Čabrilo iz Vajske, kojoj je ključeve automobila uručila ministarka Dubravka Đedović. Posebnu vrednost ovoj akciji dao je humanitarni karakter, jer je prikupljeno oko tri miliona dinara za izgradnju solarne elektrane u Tehničkoj školi u Valjevu.

SVAKI POEN VREDI VIŠE

Tokom Mundobasketa u Manili Fondacija Mozzart bodrila je naše momke i navijala za svaki njihov poen koji je nagrađivala kroz akciju „Svaki poen vredi više”. Brojke kažu da su Orlovi u Manili postigli 761 poen i ubacili 80 trojki, a Fondacija Mozzart je za razvoj školskog sporta izdvojila 1.913.000 dinara. Deo opreme stigao je i u osnovne škole naših reprezentativaca, a mališane u Čačku, Zrenjaninu i Bratuncu posebno je obradovala činjenica da su na uručenjima bili lokalni heroji – Aleksa Avramović, Dejan Davidovac i Boriša Simanić.

KULTURA

Humanitarni muzički karavan „Sa Mozzartom na krilima muzike” svoj let kroz Srbiju započeo je iz Beograda, a pijanista Stefan Đoković izmamio je ovacije i u Loznici, Nišu, Valjevu, Kragujevcu, Požarevcu, Čačku, Priboju, Vrnjačkoj Banji, Subotici i Zaječaru. Sav prihod od kupovine karata bio je namenjen ustanovama kulture u kojima su se koncerti održavali. Fondacija Mozzart podržala je ovogodišnji FEST, manifestacije Jazz in the garden i Nisville Jazz Festival. Nastavljena je i saradnja sa Beogradskim dramskim pozorištem, sa kojim je ranije potpisan protokol o saradnji. Na inicijativu Fondacije Mozzart snimljen je dokumentarni film „Kako smo zavoleli basket”, koji je osvojio simpatije ljubitelja košarke, ali i nagradu za najbolji srednjemetražni film u konkurenciji sedam ostvarenja na Međunarodnom festivalu sportsko-dokumentarnog filma na Zlatiboru.

RUKAVICA ZA SLEPE

Revolucionarna rukavica za slepe, multifunkcionalno pomagalo jedinstveno na celom svetu, stigla je do svojih prvih korisnika zahvaljujući Fondaciji Mozzart koja je, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ovaj uređaj učinila dostupnim za 50 slepih i slabovidih osoba u našoj zemlji. Rukavica koju su osmislili mladi inovatori iz „Anoris tehnolodži“ prepoznaje boje, novčanice i predmete na određenoj udaljenosti, a pruža i mogućnost osobi koja je nosi da pošalje lokaciju u slučaju da zaluta. Minimalističkog je dizajna, napravljena od kvalitetnog materijala, ima baterije, integrisan zvučnik i može da se puni.

PODRŠKA UDRUŽENJIMA

Humanost nije izostala ni na sportskim događajima, pa je Fondacija Mozzart na utakmicama KK Partizan Mozzart Bet u okviru Evrolige, kroz humanitarno takmičenje u šutiranju trojki, donirala gotovo 30.000 evra za lečenje dece, pomoć udruženjima i opremanje zdravstvenih ustanova. Mališanima iz Doma za porodični smeštaj i usvojenje u Miloševcu donirani su uskršnji paketići u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Pomoć je stigla i na adresu Banke hrane Vojvodine, fondacije Budi human i udruženju Budimo zajedno. Nastavljena je i saradnja sa kafićem Zvuci srca, koji su svakog poslednjeg petka u mesecu bili domaćini u Mozzartovoj centrali.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Početkom godine nastavljena je akcija ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja u okviru koje su štićenicama Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Vranju poklonjeni onlajn umetnički kursevi. Fondacija Mozzart žrtve nasilja nije zaboravila ni na Međunarodni dan žena kada su na adrese Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Vranju, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu stigli vredni pokloni – nameštaj, bela tehnika, mali kućni aparati, šerpe, escajg, tanjiri i kozmetički paketi.

OBRAZOVANJE I TALENTI

Fondacija Mozzart je nastavila sa programom podrške mladim talentima. Pomoć je stigla za trinaestogodišnjeg tekvondistu Nikolu Kiša, koji je ukazano poverenje opravdao kada je njegov tim nedavno osvojio titulu najboljeg muškog kadetskog tima u Srbiji, kao i za teniserku Petru Drezgić. Započet je još jedan ciklus projekta Univerzum, u okviru kojeg su mladi starapi dobili priliku da usavrše svoje ideje, a najbolju je kompanija Mozzart nagradila sa 20.000 evra.

NAGRADE I PRIZNANJA

U okviru tradicionalne akcije „Najplemenitiji podvig”, koju Večernje novosti organizuju već 60 godina uzastopno, prvi put su za humanost nagrađene i izabrane kompanije, a ne samo pojedinci. Kompanija Mozzart dobila je plaketu za dugogodišnji humanitarni rad. Priznanje je stiglo i od Diplomacy&Commerce za doprinos razvoju civilnog društva kroz akciju „Sto bunara za naše zajednice“ u Keniji. Poslednje u nizu priznanja za kompaniju Mozzart stiglo je od Vojske Srbije u vidu plakete za dugogodišnju podršku vojnom sportu.

MOZZART U SVETU

Iako na tržištu Kenije posluje tek nešto duže od pet godina, društveno odgovornim radom i snažnom podrškom zdravstvenom sistemu kompanija Mozzart već je ostavila dubok trag u ovoj afričkoj zemlji. Inkubatori, sterilizatori, kreveti, ekrani za praćenje stanja pacijenata, boce za kiseonik samo su deo opreme koju je Mozzart donirao bolnicama u Najrobiju i okolini. Osim vrednih donacija bolnicama, kompanija Mozzart svoj trag širom Kenije ispisuje akcijom „Sto bunara za naše zajednice“ u okviru koje je do sada pijaću vodu dobilo 13 okruga.

Autor: