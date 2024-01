SNEŽNI OBLAK KAD SRBIJOM! Temperatura pada i na MINUS 10 - slede dve zimske nedelje, a od 20. januara POTPUNI OBRT! (VIDEO)

Meteorolog Ivan Ristić najavio za naredne dve sedmice pravo zimsko vreme. Temperature će se i u nižim predelima spustiti na minus 10.

- Ovo je neki kompromis, neće biti minus osam, a ni plus sedam, osam, nego oko nule. Snežni oblak osvaja Srbiju, širi se i prema jugu zemlje, sad je zahvatio sever i zapad. Do večeras će u celoj Srbiji padati sneg. Oblak će nad Srbijom stajati do sutra u podne i povremeno ćemo imati sneg - naveo je Ristić za Pink.

Kako je istakao, formiraće se snežni pokrivač, negde veći, negde manji - između 10 i20 centimetara.

- Za sada ne deluje da će biti toliko, ali negde će padati puna dva dana. Sutra će temperature biti minus pet stepeni - rekao je Ristić i dodao da nam slede dve zimske nedelje:

Prva će biti baš hladna. Ovaj vazduh koji je došao je sa severoistoka Evrope - iz Rusije i dok je došao kod nas on se malo ugrejao, ali će temperature biti ispod nule. Kad se bude razvedrilo u sredu, biće jak mraz i u nižim predelima će ići i do minus 10 stepeni

Kada je reč o sledećoj nedelji, hladan vazduh nam dolazi sa Grenlanda i imaćemo postepeni porast temperatura - od nula do 5 stepeni.

U maju 30 stepeni

- Čeka nas miks padavina - snega i kiše. Otopljenje ide posle 20. januara, tada se vraća proleće - rekao je Ristić, uz napomenu da će sredina februara biti hladna, kao i početak marta.

Prema njegovim rečima, već u maju će temperatura porasti iznad 30 stepeni.

- Očekuju nas tada i nepogode, mada će biti manje uslova za superćeliske oluje nego prošle godine - istakao je Ristić.

Autor: