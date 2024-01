Fizički blizu, a cenovno daleko jeftinija: Ova opština je i dalje povoljnija od Novog Beograda, kvadrat ispod 1.800 evra

Prednost Surčina je, svakako, dobra saobraćajna povezanost koja omogućava da se brzo stigne do ostalih delova Beograda, ali i do Niša, Valjeva, Novog Sada

Da li ste znali da je Surčin najmlađa opština u Beogradu, čiji se centar nalazi na 16 kilometara od centra prestonice. Upravo zato, sve je popularniji za kupovinu stanova, a nadomak Surčina su, kao što znamo, aerodrom „Nikola Tesla“ i industrijske zone.

Međutim, ovaj deo Beograda ima i svoje prirodne lepote kao što su Bojčinska šuma, ribnjaci, zelene površine. Pritom, cene nekretnina u Surčinu su i dalje povoljnije u odnosu na neke druge delove grada, ali stručnjaci zbog najavljenih projekata i ulaganja predviđaju skok cena u narednom periodu.

Da li je "trenutak" za kupovinu stana u Surčinu?

Svedoci smo rasta cena nekretnina širom zemlje, a posebno u Beogradu. Većina ljudi, posebno mladih porodica, prinuđena je da ide na periferiju, a kako se grad širi - te kako se ostvaruju saobraćajni i infrastrukturni potencijali - tako i neke udaljenije lokacije postaju zastupljenije.

Recimo, nakon otvaranja deonice auto-puta "Miloš Veliki“ od Novog Beograda do Surčina i nakon najava nekoliko investicija i dva nacionalna projekta, ta beogradska opština postaje sve popularnije mesto za život. Prednost Surčina je, svakako, dobra saobraćajna povezanost koja omogućava da se brzo stigne do ostalih delova Beograda, ali i do Niša, Valjeva, Novog Sada.

Osim toga, poslednjih godina strane kompanije otvaraju svoja predstavništva upravo u Surčinu, navodi sajt 4zida i ističe da je interesovanje nesumnjivo veće u odnosu na pre. To je potvrdio i stručnjak Arsen Arsenović iz jedne domaće agencije.

Čak vlada interesovanje i za okolna mesta kao što su Bečmen i Boljevci. Popularno je i Jakovo, zbog direktnog izlaza na auto-put.

Što se tiče cena u ovom delu grada, one su skočile, ali uglavnom su to nerealni zahtevi prodavaca. Ono što je najveća razlika je da se nekretnina sa realnom cenom brzo prodaje, za razliku od pre.

Arsenović dalje ističe da je ponuda stanova do ove godine u Surčinu bila simbolična, ali da se trenutno gradi više.

- Tržište stanova je tek u povoju, pa u će u narednih godinu dana slika biti jasnija. Za placeve i zemljišta vlada veće interesovanje, najviše se traže manji placevi za porodičnu gradnju (4-6 ari) ili zemljišta za poslovne objekte. Najveći problem u ovoj sferi tržišta su nesređena dokumentacija vlasništva i dugačak vremenski rok za rešavanje istih - ističe Arsenović.

"Sve u svemu", zaključuje on, "i dalje je to opipavanje tržišta", realno je za očekivati ozbiljan porast interesovanja, a verovatno i cena sa napretkom gradnje Ekspo 2027.

Na sajtu 4zida trenutno ima oglašenih blizu 500 vrsta različitih nekretnina - stanova, kuća i placeva. Od ukupnog broja oglasa polovina se odnosi na prodaju placeva u Surčinu i cene se kreću od 2.500 do 20.000 evra po aru.

Prosečna oglašena cena kvadrata stanova u Surčinu trenutno iznosi 1.722 evra. To su, svakako, niže cene kvadrata u poređenju sa cenama nekretnina u blizini. Na primer, na Novom Beogradu je prosečno oglašena cena kvadrata 2.750 evra, na Bežanijsoj kosi je 2.560 evra, dok je u Zemunu za kvadrat potrebno izdvojiti oko 2.240 evra.

