'POSLEDICE PADA MOGU BITI OZBILJNE!' Dr Radović: Susnežica i ledena kiša su najopasnije, jer tokom hoda nemate adekvatan oslonac (VIDEO)

Vreme je hladno, sneg i led vrebaju, a posledice mogu biti ozbiljne ukoliko dođe do pada. Savet je da se opreznije hoda, kako bi se izbegle povrede.

Dr Žarko Radović, fizijatar, rekao je u Novom jutru da pre svega moramo da vodimmo računa kako hodamo, ali i kakva nam je obuća.

- Ovo se posebno odnosi na stariju populaciju, najviše na pacijente iznad 60 godina života. Važno je istaći da je ovo bitno kod pacijenata koji imaju okoštavanje, ali i onih koji imaju osteoporozu - rekao je dr Radović.

On je istakao i da je tačno da pacijenti mogu da osete kada će doći do promene vremena.

- I sami znate da ako ste nekad imali neku intervenciju, pad ili prelom, nakon određenog vremenskog perioda, na mestu ožiljka ili na mestu povrede vi imate subjektivni osećaj da tokom promene vremena vas više boli- rekao je dr Radović.

Dr Radović je istakao da je posebno važno kod pacijenata koji imaju osteoporozu, ističući žensku populaciju, da moraju voditi računa kako šetaju, kako hodaju i da li imaju neko pomoćno sredstvo, a naročito u jutarnjim satima kada je poledica jača.

- Susnežica i ledena kiša su najopasnije baš iz razloga što tokom hoda nemate adekvatan oslonac, pa kada se okliznete na ravnoj podlozoi možete lako da se povredite- rekao je on.

- Uvek se dešava da mi zaštitni položaj kada padamo zauzimamo sa obe šake, pa često dolazi do dva ključna preloma, u nadlaktici i podlaktici. Dolazi i do preloma zglobova pa je vrlo važna imobilizacija ako dođe do teže povrede- rekao je dr Radović.

On je dao savet i kako se kretati kada je poledica, ističući da nikako ne držimo ruke u džepovima, da ne koristimo mobilne telefone i da vodimo računa kakvu obuću nosimo.