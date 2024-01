Nagrađeni najbolji Čuvari tradicije u okviru izložbe 100 žena - 100 minijatura (FOTO)

U Beogradu je danas dodeljeno pet nagrada u okviru 10. žirirane izložbe "100 žena - 100 minijatura" za najbolji ručni rad na temu "Čuvari tradicije".

U konkurenciji 168 autora iz Srbije i inostranstva za najbolje autorke proglašene su Snežana Stanojev iz Opova, Ljubica Tomašević iz Sremske Mitrovice, Jarmila Rubanska iz Bratislave u Slovačkoj, Katarina Mandić iz Pančeva i Marta Miljković iz Trstenika.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić naveo je da srpski narod i ostali narodi koji žive na našim prostorima, kroz usmenu tradiciju i jezik, scensku umetnost i rituale iskazuju svoju izvanrednu kreativnost, znanje i veštine.

Dodao je da se negovanjem i prenošenjem kulturne baštine čuva istorija, kultura, tradicija.

Vesić je iskazao zadovoljstvo što je Srbija 2012. godine ozvaničila značaj starih zanata i običaja, tako što je usvojena lista elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa naše zemlje.

"Ovde se nalazi 63 eksponata, između ostalog i Krsna slava, Ćirilična slova, Pevanje uz gusle i sve ono što čini našu tradiciju", rekao je on i iskazao zahvalnost NALED-u i Etno mreži što afirmišu kulturno nasleđe Srbije godinama.

On je naveo da su prilikom rekonstrukcije Zindan kapije na Kalemegdanu dobijeni i novi prostori koji mogu da se koriste kao galerijski, a jedan od njih postaće dom za Etno mrežu.

"To je pravo mesto gde će Etno mreža imati svoju galeriju jer je Kalemegdan jedno od tri mesta koje najviše posećuju strani turisti i to je prilika da na taj način pokažemo šta imamo i da osnažimo one žene koje su uključene u samu Etno mrežu i obezbedimo veća sredsta za njihov rad", rekao je on.

Dodao je da je važno da Srbija u narednom periodu učini mnogo više na afirmaciji našeg narodnog stvaralaštva, te da se podstakne žensko preduzetništvo i da se kroz ovakve projekte ulaže u ljude koji se bave ovim zanatom.

Članica umetničkog saveta Etno mreže Sofija Arsić rekla je da su na izložbi u Sava centru izloženi radovi svih do sada nagrađenih autora, kao i autorski radovi amatera, koji su bili zainteresovani da izlažu.

Dodala je da je radom u Etno mreži shvatila da su problemi žena koje rade rukotvorine nedostatak vremena i materijala i da je zbog toga nastala ideja da se pozovu žene koje će raditi minijature malih formi, jer to zahteva malo vrema i novca.

Ambasador Kanade u Srbiji Džajlz Norman rekao je da mu je drago što su na ovogodisnjoj izlozbi, uz takmičare predstavljeni i proslogodišnji pobednici, kao i da su svi autori pokazali zanimljive ideje, dizajn, izbor boja.

"Drago mi je da podržimo rad Etno mreže, jer je važno da podržimo pojedince i zajednice koji svojim radom čuvaju bogato kulturno nasleđe ove zemlje", rekao je on.

Predsednik Izvršnog odbora Unicredit banke Nikola Vuletić iskazao je zadovoljstvo što ta banka već drugu godinu učestvuje u ovakvom projektu, dodajući da je cilj da se pomogne onima za koje smatraju da treba da se osnažuju i da im se otvori mogućnost da dalje stvaraju.

"Ove rukotvorine koje su unikatne treba da nađu što širi prostor u našem društvu. Odlučili smo da prostorije naše filijale koristimo kao izložbeni prostor kad god je to moguće. Odlučili smo i da Etno mrežine proizvode poklanjamo našim partnerima, pogotovo gostima iz inostranstva, da pokažemo šta sve Srbija ima da ponudi", rekao je on.

Izložbu, koja se ove godine održava pod nazivom "Mladi nastavljaju", pod pokroviteljstvom Ambasade Kanade i uz podršku NALED-a i korporativnih partnera, već tradicionalno organizuje krovno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža, koji ove godine obeležava 20 godina rada na očuvanju kulturnog nasleđa i ekonomskom osnaživanju žena.

Žirirana izložba pod nazivom "Sto žena - sto minijatura" jedina je manifestacija te vrste u Srbiji koja ženama koje se bave izradom rukotvorina daje priliku da se usavršavaju i takmiče u tradicionalnim tehnikama sa ciljem aktivnog čuvanja kulturnog nasleđa Srbije.