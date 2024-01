ZEVS JE STIGAO I POČEO DA PRŽI! Padaju temperaturni rekordi u Evropi - SRBIJA DA SE SPREMI: Sudbina zime je zapečaćena

Afrički anticiklon nazvan Zevs, po vrhovnom božanstvu antičke Grčke, pogodio je Evropu. U Španiji već oboren temperaturni rekord, kada je izmereno čak 30,7 stepeni Celzijusa, ljubitelji meteorologije upozoravaju da će se i Srbija naći na udaru ovog toplog anticiklona.

Efekti afričkog anticiklona koji je pogodio Evropu mogli bi u Srbiji da se osete tek početkom februara. Prema najavi meteorologa amatera Ivana Ristića, nakon osetno prolećnih temperatura, imaćemo i tri nedelje prave zime.

Sudbina zime u Evropi je zapečaćena

"Sudbina zime je zapečaćena, barem u narednih 10 dana", reči su kojima počinje svoj tekst italijanski meterolog Stefano Rosi na portalu Ilmeteo.

Meterolog najavljuje dolazak anticiklona Zevs, "kraljem Olimpa", koji kontroliše atmosferske pojave i kao otac bogova "jedini može da pobedi zimu".

Naime, u tekstu se objašnjava da ovaj moćni anticiklon koji potiče iz srca Sahare svoje težište pomera ka centralno-zapadnoj Evropi.

"Trenutno njegovo srce koje kuca u blizini Pirinejskog poluostrva, međutim njegovi efekti će se jasno osetiti čak i u Italiji" upozorava on.

Tako meteorolog predviđa da će od petka 26. januara pa preko vikenda meterološka panorama biti posebno blaga i stabilna u većem delu zemlje, a na Siciliji se čak očekuju pikovi od preko 20 stepeni Celzijusa, prenosi "24 sedam".

Izgleda impresivno

Kako je na svom Fejsbuk profilu napisao popularni Ivan Ristić, Zevs izgleda impresivno, a Srbija ima sreće što se nalazi na njegovoj periferiji. Kako navodi dalje u svojim postovima, u Španiji je već postignut je rekord u temperaturi, "a šta će biti tokom leta bolje da sada ne razmišljamo o tome!"

Ali ljubitelji toplog vremena u Srbiji ne treba baš previše da se raduju jer, kako kaže Ivan Ristić, mi ćemo do kraja januara biti na periferiji ovog talasa, ali bi početkom februara moglo da dođe do otopljenja.

- Do kraja januara zimsko-prolećna varijanta maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni sa prolaznim naoblačenjima koja će usloviti slabu kišu. Mraz će oslabiti. Početak februara a najverovatnije i veći deo prve dekade prolećni, najviša dnevna temperatura u daljem postepenom porastu i kretaće se od 10 stepeni do 15 stepeni. Povratak zime u drugoj dekadi februara nadam se najkasnije do sredine februara - objavio je on na svom FB profilu.

Proleće, pa tri zimske nedelje

Vremenska prognoza za narednih 5 nedelja jasno ukazuju da je pred nama prolećni, zatm prolećno-zimski period, nakon čega nam slede i 3 zimske nedelje.

"Početak februara više će ličiti na početak proleća sa najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 15 stepeni Celzijusa, zatim od 5.2 - 12.2 počinje promena vremena u Evropi, centar anticiklona se premešta prema Velikoj Britaniji i Atlantiku, a zatim ka Islandu i prema Rusiji što će usloviti priliv hladnog arktičkog vazduha u severnu i deo centralne Evrope. Dakle sa početkom druge dekade najkasnije do polovine februara vraća se zima i u naše krajeve temperature ponovo oko nule i sa uslovima za snežne padavine. Preciznije koliko će snega biti i ledenih dana znaćemo u narednim danima sve više, kad modeli počnu da ove promene najavljuju," navodi Ristić.

Od nedelje do početka februara zimsko vreme u Srbiji

Dok se u Španiji postižu toplotni rekordi, kod nas stiže hladniji vazduh sa severa tako da od nedelje, 28. pa do kraja janura vreme će podsećati više na zimsko. Biće pretežno oblačno ponegde se očekuje i provejavanje snega naročito u brdovito planinskim predelima centralne i južne Srbije. Danas najviša temperatura od 5 do 10 stepeni Celzijusa, a u nedelju i početkom naredne sedmice u daljem manjem padu. Otopljenje sa zapada stiže početkom februara kada će maksimumi biti između 10 i 15 stepeni Celzijusa, prognozira Ivan Ristić.

Autor: