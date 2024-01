MARIJI PRVO CRKLA MAŠINA, PA ŠPORET, A ONDA I FRIŽIDER - Kupila nove uređaje, oni redom počeli da otkazuju

Kupci u Srbiji godišnje podnesu više od 1.000 žalbi na neispravne tehničke aparate, a čini se da se tehnika pokvari čim joj istekne garancija. Jedna žena je to iskusila na teži način.

Potrošači se najviše žale na male uređaje i kućne aparate koje svakodnevno koriste, pre svega na mobilne telefone, mašine za pranje veša, štampače, usisivače, frižidere... Logično je, s obzirom na napredak i dostupnost tehnologije, da se ljudi pitaju kako veš-mašine njihovih majki posle 20 godina još uvek rade, a one kupljene nedavno se pokvare za prvih nekoliko godina rada.

Dobra vest je da je evropski parlament izglasao je da potrošači imaju pravo na popravku uređaja. I garantni rokovi za uređaje koji se kupe su produženi, servis bi trebalo da bude jeftiniji, a rezervni delovi dostupniji. Dok to sve ne stigne kod nas i u praksi, dovijaćemo se kako znamo i umemo.

Marija S. (40) i njen suprug su za manje od godinu dana morali da kupe gotovo sve nove ključne uređaje u svom stanu. Troškove samo oni znaju kako broje, a za živce malo ko i pita.

Ono su se uselili u stan sredinom 2022. godine koji su renovirali od poda do plafona. Sve uređaje, odnosno belu tehniku kupili su novu, kod ovlašćenih prodavaca.

Posle svega nekoliko meseci, jedan po jedan uređaj je krenuo da otkazuje, i tako se dokazalo ono o čemu se potrošači najviše i žale - retko koji aparat i dočeka poslednji dan garancije.

"Prvo nam se pokvarila mašina za sudove, otišao je grejač. To je bilo posle svega nekoliko meseci od useljenja. Zamenili su brzo, ali se brzo ponovo pokvarila - u junu prošle godine 2023. Sve ukupno je trajalo oko mesec i nešto dana, jer u roku od osam dana prodavac ima pravo da odgovori, posle dolazi majstor, a razvuklo se mnogo dugo jer je majstor došao poslednjeg dana koji je zakonom propisan. Ustanovio je da su otišla dva dela - grejač i motor, i da ne može da se popravi, pri tom mi čekamo, posle par dana dobili smo povrat novca, jer nije bila mašina u istoj kategoriji, niti cenovno ista. Morali smo da dodamo 6,7 hiljada da kupimo novu", žali se Marija.

Majstor: "Isključite frižider da odmori"

Nedugo posle toga, njima se pokvarila indukciona ploča, na sreću, ona je zamenjena u rekordnom roku jer prodavac šalje novu novu kurirskom službom i uzima staru.

Ni tu nije kraj, posle mašine i šporeta, "na red" je došao frižider.

"Krajem godine nam se pokvario frižider, u kontakt centru su nam rekli da ga isključimo na 24h, da se to radi na no frost frižiderima. Poslušali smo ga, ali on je radio možda još 12 sati i ponovo stao. Potom je došao majstor, popravio ga, radio je još 24 sata i stao, majstor je ponovo došao i rekao da može da ga popravi 16.1. jer je to mesec dana otkako smo prijavili kvar. Epilog je da su bila dva dela otišla, elektronika i motor. Ipak, došao 29.12. i popravio, a mi smo u međuvremenu kupili novi, jer imamo malu bebu, pa nam je neophodan", priča sagovornica.

Nije mala muka ni kad ode jedan aparat, ali tri u rekordnom roku je zaista pitanje koje se nameće i za inspekciju.

Procenjuje se da kupci tehnike svake godine gube oko 12 milijardi evra, jer kupuju nove proizvode umesto da svoje stare daju na popravku. A i otpad koji se tako stvara takođe je veliki problem.

Prodavci ili proizvođači dužni su da ponude besplatan servis u okviru zakonskog garantnog roka, osim ako je to skuplje od zamene, zaista nemoguće ili veoma nepraktično za potrošače. Ako proizvod ne može da se popravi, proizvođači mogu da ponude obnovljeni uređaj. Ako popravka traje predugo, potrebno je obezbediti zamenski uređaj.