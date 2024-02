UŽIVO! POSLEDNJI POZDRAV LEGENDI! SAHRANA DEJANA MILOJEVIĆA: Velika imena srpske košarke stižu na groblje

Srpski košarkaški trener Dejan Milojević biće sahranjen ovog ponedeljka u 13.30 časova na Novom bežanijskog groblju.

12.30 - Velika imena iz srpske košarke pristižu na groblje

Podsetimo, Dejan Milojević preminuo je 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara.

U subotu je u gradskoj skupštini održana komemoracija kojoj su pored Milojeve porodice prisustvovale i brojne legende naše košarke.

Dejan Milojević (1977-2024)

Legenda srpske košarke Dejan Milojević preminula je u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara u svojoj 47. godini. Poslednje dve i po godine života, popularni Miloje proveo je u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa, sa kojima je 2022. osvojio šampionski NBA prsten. Prethodno je sedeo na klupi podgoričke Budućnosti, a najveći deo svoje trenerske karijere (od 2012. do 2020. godine) proveo je u Megi, gde je afirmisao ogroman broj mladih igrača. Između ostalih, put do zvezda su kod njega utabali najbolji svetski košarkaš Nikola Jokić i čovek koji je prerastao Evroligu Vasilije Micić. Što se igračke karijere tiče, Milojević je košarkom počeo da se bavi u Beovuku, a kasnije je igrao za FMP, Budućnost, Partizan, Valensiju, Galatasaraj i ponovo Partizan, u kom je okačio patike o klin. Najveći trag ostavio je upravo u redovima "parnog valjka", gde je postao miljenik navijača i ikona kluba. Što se reprezentativne karijere tiče, sa nacionalnim timom SR Jugoslavije je osvojio Evropsko prvenstvo 2001. godine, a od 2019. do 2021. je bio pomoćni trener "A" tima Srbije. Najveći životni san bio mu je da jednog dana postane selektor "orlova", ali ga nažalost nije dosanjao.