ZA DVE GODINE USPEO DA SAKUPI VIŠE OD 400.000 DINARA! Služio se isključivo ovom metodom (VIDEO)

Ljudima je obično nezamislivo da mesečno odvoje pozamašnu sumu novca u neki štek i zaborave da on postoji, kako bi uspeli da prikupe nešto ušteđevine.

Međutim, Saša se dosetio da to može da uradi sa odvajanjem ne tako osetnog iznosa, ali da u tome bude kontantan, zbog kog je uspeo da prikupi čak 405.000 dinara.

On je na svom TIkTok nalogu podelio na koji način je to učinio, a ono što može da se zaključi iz priloženog jeste to da je većinski ''ostavljao sa strane'' novčanice od 10, 20 i 50 dinara, kao i novčanice od pet evra, zbog čega je za dve i po godine sakupio pozamašnu cifru.

- Posle dve i po godine skupljanja, tri dana brojanja ovih para, sakupio sam 393.000 dinara i 110 evra, tako da imam dobar deo za Zanzibar. Skupljajte pare, vredi, isplati se. Ovde ima, otprilike, 405.000 dinara za dve i po godine - zaključuje Saša.

Ako svedemo na prostu računicu, prosek po mesečnom izdvajanju da bi se prikupila suma od 405.000 dinara za to vreme je 13.500 dinara, što je oko 450 dinara dnevno, a 162.000 dinara godišnje.