LEPA ANJA MOSKVU ZAMENILA SELOM KOD UBA: Rodila četvoro dece i razvila OZBILJAN BIZNIS

Anja verovatno nikada za vreme studija nije ni sanjala da će svoju buduću decu školovati i vaspitavati u Srbiji, a možda je još manje mislila da će jedno staro domaćinstvo kod Uba biti njen dom.

U njenom slučaju život baš piše romane, a ova rođena Ruskinja, koja je diplomirala prava u Moskvi je svoj roman počela da živi kada je upoznala svog prvog muža, Srbina.

Kako navodi, do 2016. su živeli u Rusiji nakon čega je usledila selidba u Srbiju, gde je sačekalo nešto neočekivano. Naime, više nije mogla da se bavi svojim poslom u našoj zemlji, jer bi to značilo da mora ponovo da studira prava i to od 3. godine fakulteta.

- Moja diploma iz Rusije nije bila dovoljna, ali prosto nije bilo mesta žalbama i kukanju već se čovek uvek mora snaći – otkriva ova vredna domaćica.

A po svom umeću, od kog danas živi, je postala poznata pošto je ostala bez para za vreme pandemije korona virusa. Kada joj je zafalilo novca, ona je rešila da svoju svekrvu, majku svog drugog muža, odmeni i umesto nje zauzme tezgu na pijaci i krene da zarađuje.

- U to vreme nije moglo da se živi samo od penzije, a pošto moja svekrva nije mogla da ide na pijacu jer je bilo zabranjeno svima koji imaju preko 65 godina da se tokom dana nalaze vani, odlučila sam da je odmenim i preuzmem taj posao na sebe – iskrena je Anja.

Kaže da nije bilo lako ali da su njeni proizvodi, čiju glavnicu čine piletina i ostala živinarska roba, od strane mušterija dobro prihvaćeni i da ima veliki broj stalnih kupaca.

- Kasnije sam prestala da idem na pijacu, već sam prodavala na dva punkta u Beogradu. Imam zaista dosta mušterija, novi se stalno pojavljuju, a i stare se rado iznova vraćaju. Naše domaćinstvo u ponudi ima petliće, piliće, jaja, pileće meso, ali i kozji sir, kravlji beli mrs, neke sokove, sirupe, naravno povrće – ponosno ističe ona.

Anja i njen suprug obrađuju dosta zemlje, ali kako ona kaže, najveće bogatstvo su ipak njena deca, troje ima iz prvog braka i ćerkicu iz drugog.

- Zbog dece je sve lakše raditi, moje najstarije dete se profesionalno bavi košarkom i pohađa gimnaziju, drugo je u srednjoj medicinskoj školi, treće je 6. razred osnovne škole, a četvrto ide u vrtić. Možete zamisliti koliko to novca iziskuje, ali vaspitani su tako da su zadovoljni onim što imaju, ali mogu reći da ni u čemu ne oskudevamo i da zarađujemo sasvim dovoljno da se ne luksuziramo, ali da živimo lep i kvalitetan život – dodaje Anja.

Lepa Ruskinja je vremenom svoj biznis dobro razvila, ali se marketinški i dalje probija, najviše preko svog sajta i društvenih mreža. Voli da istakne prošlost kuće u kojoj živi i veliku slogu koja vlada među familijom. Kuća Popovića datira iz devetnaestog veka, a iznedrila je dosta sveštenih lica.

Anja navodi da planiraju i širenje proizvodnje, a sudeći po dosadašnjim rezultatima ni to za nju neće predstavljati neku nepremostivu prepreku.

Autor: