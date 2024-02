SREĆAN KRAJ POTRAGE! Dečak (15) iz Uba se vratio se kući: Oglasila se majka i otkrila gde je bio

Dečak (15) iz Uba koji je nestao je juče nešto posle 10 časova ujutru, vratio se kući.

On će uskoro u pratnji roditelja u policiji dati izjavu.

Dečak je nestao kada se iz porodične kuće biciklom zaputio kod druga. Njegova majka Jelena je otkrila da je nema od brige i da joj svašta pada na pamet.

"Krenuo je kod druga biciklom, rekla sam mu da može da ide jer je to na 15 minuta od naše kuće, ali on nije otišao kod njega nego u Kačarevo kod drugarice. Nije me poslušao, iako sam mu rekla da mi se javi ako ide negde dalje", rekla je majka danas.

Za nestanak sina saznala je od njegovog druga, koji je dobio poruku od Đorđa oko 2,3 sata nakon ponoći.

"Njegov drug mi je rekao da mu se javio oko 2,3 sa lokacijom i pričom da se izgubio u Kačarevu i da javi meni, nakon čega mu se ispraznila baterija. On mi je za to rekao tek oko 8 ujutru", priča prestravljena žena.

Slučaj je prijavila policiji u Ubu od kojih.