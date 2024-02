Voćke počele da cvetaju, voćari se plaše mrazeva u martu i aprilu, evo šta kažu stručnjaci

Toplo vreme doprinelo je da krene vegetacija na voću, ali od visokih temperatura za ovo doba godine mogli bi da stradaju voćnaci ukoliko posle toplog vremena stigne zahlađenje i pojave mrazeva što u našim krajevima nije nuobičajeno.

Milorad Vujičić, profesor Biološkog fakulteta u Beogradu, rako je za Pink da je glavni faktor koji reguliše razviće kod biljaka temperatura.

- Temperatura je sada takva da ne odgovara ovom dobu godine u našem klimatu. Temperature trabaju da budu znatno niže i da trebamo da očekujemo sneg ili neke padavine, ali da su sada sunčani dani i da će takvi dani biti i u narendom periodu - kaže profesor.

On navodi da su ovako visoke temperature dovele do prevremenog i listanja i ulaska biljaka u reproduktivnu fazu, kao što je to slučaj kod šljive, breskve, kasjije koje su već počele da cvetaju.

- Ukoliko u narednom periodu dođe do snižavanja temperatura to kod biljaka može da izazove da one tokom narednog perioda ne formiraju plodove - upozorava Vujičić.

Kako je rekao u ovo doba godine imamo i velike dnevno noćne fluktuacije, desi se da temperature tokom noći padaju i u neke minuse, međutim biljke imaju svoje mehanizme i mogu da se delimično adaptiraju na tako niske temperature.

Kako kaže problem biljkama može da napravi problem naglo zahlađenje kao i mrazevi.