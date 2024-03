SMENA SUNCA I OBLAKA! Kiša se očekuje u OVIM predelima, a maksimalna dnevna temperatura biće do 18°C

Duvaće umeren jugoistočni vetar!

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Više padavina očekuje se na jugu i istoku Srbije, dok će na zapadu biti potpuno suvo. Duvaće umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak.

Jutarnja temperatura od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C, na istoku Srbije do 10°C.