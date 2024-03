'OSEĆAM KAKO MI CRV IDE UNUTAR NOGE' Maria iz Novog Sada ima OVAJ sindrom zbog čega NIKADA ne odmara!

Za ovaj sindrom još uvek nije uspela da nađe lek!

Kada krene taj "crv", tera vas da tresete nogu ili ruku kao da pokušavate da otresete nešto sa sebe. Ovim rečima Maria (47) iz Novog Sada slikovito objašnjava kako izgleda njeno skoro svako veče. Ona se sa ovom pojavom bori već više od 20 godina, a poznata je kao sindrom interesantnog naziva -"nemirne noge", za koji nažalost još uvek nije našla lek.

Sindrom nemirnih nogu prvi put je osetila kada je imala 25 godina, a kako godine prolaze kaže da joj je sve teže da se nosi sa time. Da stvar bude još gora, ovaj sindrom ide u potpuno drugu krajnost i remeti joj san, a potom i svakodnevno funkcionisanje.

- Kao mlađa sam osećala slabiju nelagodnost nego sada. Kada legnem da spavam kreće tupa bol, osećaj kao da vam crv ide unutar noge i tera vas da je pokrećete. Osećaj je užasan. Koliko puta sam noću izlazila da šetam sa ličnom kartom, ako me zaustavi policija. Ponekad utiče na svakodnevicu. Ako niste spavali, onda ste nervozni, iscrpljeni i umorni i stalno razmišljate o narednoj noći. Neko kaze da je nasledno, ne znam. Mojoj mami je ustanovljena Parkinsonova bolest, pre nekih desetak godina, a sećam se da je i ona šetala - objašnjava Maria.

Ona kaže da je tek posle izvesnog vremena čula da to što je muči zapravo ima svoj naziv. Obilazila je lekare, probala sve što je čula od drugih ljudi, lekara, sve što je pročitala, ali nažalost do sada joj ništa nije pomoglo, ali niko joj nije dao lek.

- Ranije je taj "crv" trajao kraće, možda sat vremena i nije bilo tako učestalo, sada je tu svaku noć i to po tri četiri sata. Nekad jedna noga luduje, nekada obe, a primetila sam i desna ruka ponekad. Verujte, niko od neurologa mi nije dao nijedan lek - priča nam ona.

Na kraju, odlučila se da javno, na Fejsbuku pita svoje sugrađanke u grupi da li neko ima isti problem i kako se bori sa njim, budući da je probala čak i sve "bapske recepte".

- Sve je s godinama učestalije. Probala sam i stare bapske lekove, vunene čarape, sapun ispod posteljine, pa sam pila i magnezijum, razne suplemente. Rekli si mi da su u pitanju živci, probala sam i taj tip lekova, ali ništa. Sad sam uspela da nađem neki lek koji mi jedna sugrađanka preporučila, pa ću probati. Baš piše za sindrom nemirne noge - priča Maria koja ne gubi nadu.

Njoj su se, nakon što je podelila svoj problem, javile i druge žene koje su podelile i svoje savete.

- Ja sam rešila samo lekovima za smirenje. Inače ih nisam pila, tako da sam i najblaže delila na pola - napisala je njena sugrađanka.

- Ceo život mi je tako, uglavnom mi se to desi uveče kada sam jako umorna, kada mi se spava, nekad me uhvati uveče ako mi je mnogo vrućina pa skinem čarape mi bude lakše. I moj tata je to imao tako da sam nasledila, ali mi se to baš proredilo otkako imam dete već dve godine. Ranije je bilo baš, baš često. Ne znam da li ima neki lek. Meni je ceo život tako pa sam se navikla - posavetovala je žena u grupi "Novosađanke".

Ipak, jedna žena uspela je da nađe lek, pa je do detalja opisala kako se ona borila sa istim problemom.

- Ko kroz to nije prošao ne može mu se dočarati koliko je to neprijatno. Kidanje u listovima, nemir, svakih nekoliko sekundi morate menjati položaj nogu. U toku dana ništa, uveče kad legnem i malo se smirim - kreće. Rešila sam taj problem stavljajući sapun ispod plahte kod nogu. Znači otpakovan sapun, samo ga malo zamotam u papirni ubrus da zaštitim posteljinu. I tako svako veče. S tim što ga s vremena na vreme, na oko tri, četiri nedelje zamenim novim, a taj naravno ne bacam nego normalno potrošim - objašnjava korisnica pomenute Fejsbuk grupe.

- Ponekad prođu dani da ga zaboravim staviti i bogme ponovo se počne javljati onaj stari neprijatni osećaj, ubacim sapun i bukvalno za koji minut - mir. Da li će to svima pomoći ne znam, ali ništa ne košta pokušati. Verujte da zahvaljujući tome već pet, šest godina nemam taj grozni sindrom nemirnih nogu. Pa, bez obzira na to što će neko od vas se na sve ovo nasmejati, začuditi, kao što sam i ja kad sam prvi put čula, zaista vredi pokušati. Mene je bukvalno spasilo - napisala je žena u pomenutoj grupi, međutim, kao što nam je Maria i rekla, njoj ova metoda nije pomogla, pa i dalje traga za odgovarajućim rešenjem za nju.