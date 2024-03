ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM VESIĆEM: Pronađeno rešenje za meštane Čortanovaca i Beške

U dogovoru sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem pronađeno je prelazno rešenje kako bi meštani mesnih zajednica Čortanovci i Beška mogli nesmetano da stižu do železničke stanice koja je postavljena između ta dva mesta jer su izgradnjom brze pruge Beograd-Novi Sad, a usled nedostatka tehničkih i prostornih mogućnosti za proširenje staničnih kapaciteta, ukinute železničke stanice koje su se nalazile u tim mestima.

Meštanima Čortanovaca i Beške omogućeno je osam novih polazaka minibusa koji isključivo saobraćaja na relaciji Čortanovci-železnička stanica i Beška-železnička stanica, izjavio je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji se zahvalio ministru Vesiću na tome što je izašao u susret građanima Čortanovaca i Beške.

„Jutros sam u Vladi Srbije imao veoma konstruktivan sastanak sa ministrom Vesićem kojem sam zahvalan na tome što je saslušao potrebe građana Čortanovaca i Beške i neka prelazna rešenja smo uspeli da pronađemo“, rekao je Gak nakon sastanka sa meštanima.

Naveo je da je u dopisu resornog ministarstva od 20. februara obrazloženo da u Čortanovcima nije bilo tehničkih niti prostornih mogućnosti da se stanični kapaciteti prošire i umesto dosadašnja dva koloseka koji su prolazni za saobraćaj vozova izrade još dva koloseka koji bi služili kao zaustavni.

Takođe, dodao je, blizina tunela i vijadukta u Čortanovcima, kao i reljef terena na kojem se nalazi nekadašnja železnička stanica ne omogućavaju bilo kakvo proširenje i dogradnju staničnih kapaciteta.

„To je bilo jasno definisano i prilikom projektovanja ovog dela brze pruge i zato su i urađena ovakva projektno-tehnička rešenja u Čortanovcima. To bilo nedvosmisleno rečeno, ali i opet ćemo i mi kao opština, a to će učiniti i prestavnici mesnih zajednica Čortanovci i Beška, još jednom tražiti dodatno tumačenje da li to podrazumeva i zaustavljanje od dva i po ili tri minuta ili se odnosi samo na stanicu“, rekao je Gak.

Naveo je da se uvodi osam novih polazaka minibusa koji isključivo saobraća na relaciji Čortanovci-železnička stanica i Beška-železnička stanica.

Gak je rekao da je na sastanku sa ministrom Vesićem dogovoreno i da se u najkraćem roku izgradi put dužine oko 1.400 metara koji bi značajno skratio trasu svih meštana Čortanovaca iz samoga sela do železničke stanice.

„To je ono za šta imamo obećanje da će veoma brzo biti urađeno, u šta nemamo razloga da sumnjamo. Radimo dalje, radimo stvari ozbiljno, ali ovo su stvari koje nisu jednostavne za rešavanje“, rekao je Gak.

Predsednik Mesne zajednice Čortanovci Mirko Mijatović rekao je da su u ovom trenutku zadovoljni rešenjem koje je, kako kaže, relativno brzo nađeno.

„Još jednom ćemo mi kao mesna zajednica, a imamo obećanje i sigurni smo da će to biti odrađeno i od strane predsednika opštine Inđija, uputiti dopis ministarstvu da probamo, ako je ikako izvodljivo da dobijemo to stajalište. Znači ne stanicu kao stanicu, već stajalište sa zadržavanjem od dva i po, tri minuta“, rekao je Mijatović.

Predsednik Mesne zajednice Beška Novica Temunović je izrazio zadovoljstvo što će biti poboljšan prevoz do železničke stanice.

„To je 16, 17 polazaka što mislim da je stvarno dovoljno. Nadamo se da će u budućnosti možda biti uvedeno i neko stajalište, ali ovo je pravo rešenje i jedino koje za sada možemo naći“, rekao je Temunović.