Pozvala stanodavca da joj POPRAVI VODOKOTLIĆ, A ON JE IZBACIO IZ STANA: Ponašao se neprikladno i strašno je vređao

Studentkinja koja iznajmljuje stan u Beogradu objavila je neverovatne prepiske i pretnje svog stanodavca, s kojim je u vrlo kratkom roku i raskinula ugovor.

Naime, devojka ga je zamolila da dođe sa majstorom kako bi popravio vodokotlić, a onda su usledile salve uvreda na njen račun.

Devojka koja je želela da ostane anonimna, je ispričala da se stanodavac sve vreme njenog boravka u tom smeštaju ponašao neprikladno, te je prvi problem nastao kada nisu uspeli da se dogovore na koji način će preuzimati kiriju.

- On je insistirao da moja sestra sa kojom živim ili ja dolazimo kod njega u stan, što se i desilo nekoliko puta i to na moje napominjanje da je vreme da se plati kirija, praktično sam ga jurila da mu platim, da bih ga ovog meseca pitala da li mogu da platim nekoliko dana kasnije, jer imam obaveza i ne mogu da dolazim kod njega. Rekao je da ne može i da dođem sutra kod njega. Rekla sam u redu, doći ću ovaj put i pitala sam ga da li možemo da utvrdimo način plaćanja za ubuduće tako što će on da dolazi jednom mesečno da pokupi kiriju i prethodno plaćene račune određenog dana u mesecu. Na to mi ništa nije odgovorio, već se sutradan samo pojavio na vratima da vidi "što mu je stanarka ljuta". Rekla sam da nemam razloga da budem ljuta, već da mi se čini da postoji problem u komunikaciji i želela bih da se dogovorimo oko tačnog načina plaćanja - započinje ona svoju priču.

Studentkinja dodaje da mu je objasnila kako po njenom mišljenju ima smisla da gazda dolazi jednom mesečno kako bi pokupio kiriju i račune. Ipak, problem se pogoršavao, da bi joj na kraju stanodavac rekao kako je bezobrazna, ali da "on voli bezobrazne žene".

- Rekla sam da meni ima smisla da gazda stana dođe jednom mesečno i pokupi kiriju i račune. Pitao me je odakle mi to, rekla sam mu na osnovu prethodnih iskustava iz prethodnih stanova u kojima sam živela. On mi je odgovorio kako sam bezobrazna, a on voli bezobrazne žene. Ubrzo je otišao, nakon što sam mu pomenula da postoji problem sa vodokotlićem, pa je rekao da će poslati majstora ovih dana - pojašnjava ona.

"Lenja si, bezobrazna, pa opet lenja"

Nekoliko dana kasnije, devojka dobija SMS poruku od gazde kako će uskoro doći u stan sa majstorom. Iako se nije prethodno najavio, ona mu objašnjava da će izdvojiti vreme za njih i ostaviti vrata od stana otključana, jer radi od kuće, te možda neće biti u mogućnosti da im otvori.

Ipak, stanodavac tada kreće da joj piše salve uvreda upućene na račun njenog vaspitanja, a iako mu devojka na većinu poruka ne odgovara, on odlučuje da je obavesti o prekidu saradnje.

- Čekam majstora da završi s nekim poslom, pa dolazimo tu da popravimo vodokotlić - napisao je gazda.

- Ja radim do 3, mogu da ostavim otključano ako dođete pre - odgovara ona, na šta on kreće sa uvredama:

- Otključan ostavi tvoj stan to prvo. Drugo, toliko si negativna, bezobrazna, patološki lenja, manipulativna, itd.. Da je to strašno, a ujedno i tužno. Što se mene tiče, mi smo na korak (na milimetar) od raskidanja saradnje, tj ugovora.

Devojka mu u sledećoj poruci objašnjava da ne zna o čemu je reč, ipak stanodavac nastavlja sa vređanjem:

- Odlično razumeš. Da se ne lažemo, gluma ti je loša i providna. To što ti misliš da su tvoji gadni nastupi i odbojne osobine nekom simpatični, veruj mi nisu nimalo. To ti je besplatni savet: Toliko si antipatična, da je to zastrašujuće. Već neko vreme sam hteo da te odjavim, ali ipak nisam. Zašto? Samo zato što tvoja sestra deluje kao dobro dete - kako na ovu poruku nije dobio odgovor, pomenuti čovek ju je upitao da li joj je "maca pojela jezik":

Studentkinja mu potom objašnjava da ne dozvoljava da tako razgovara sa njom i dodaje da će uskoro raskinuti ugovor o stanovanju. Ipak, gazda je obaveštava da će to učiniti već danas:

- Ne uskoro nego odmah, danas. Danas je kraj saradnje. Ovih sedam dana stanovanja ti poklanjam. Imaš boravak do 15. marta i onda mi dođeš račune za ovih mesec dana koliko ćeš još živeti tu. No dobro, to je krst koji ti nosiš. Srdačan pozdrav - završava on.

Iako se devojka ubrzo iselila, kaže da je šokirana pristupom i ponašanjem određenih ljudi koji izdaju stanove širom Srbije, te upozorava sve koji bi potencijalno mogli da dođu u kontakt sa njim, da ga izbegnu u što širem luku.

- Stan se nalazi na Konjarniku. Stan je prelep, ali ovaj čovek je totalno nesaradljiv i problematičan. Pre nekoliko danas sam se iselila iz stana i ne želim nikome loša iskustva s ovim čovekom - navela je ona i poželela sreću svima u potrazi za dobrim stanodavcem.

