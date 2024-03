PRODAO POLOVNJAKA ZA 9.000€ PA MU STIGLA OPOMENA PRED UTUŽENJE Slučaj podigao Srbiju na noge, KUPAC TRAŽI OVO

Jedan Beograđanin se na društvenim mrežama požalio na situaciju koja mu se dogodila. On je prodao svoj automobil u februaru, a onda mu je od kupca vozila stigla opomena pred tužbu zbog određenih uočenih kvarova na vozilu.

U opomeni stoji da se od muškarca koji je vozilo prodao isplati 1.800 evra i da nadoknadi troškove na sastavu opomene od 13.500 dinara u roku od 8 dana od prijema iste. Muškarac se zbog toga oglasio na društvenim mrežama i tražio je pravne savete da li postoji osnova za tužbu.

Kupac vozila je naveo da automobil na 1.000 pređenih kilometara troši litar ulja i da je DPF ventil začepljen. Samim tim je motor u lošem stanju i zbog toga on traži novac za skupu popravku.

Takođe, navodi se da i na zadnjem sedištu ne radi grejanje. Nakon više usmenih opomena prema rečima kupca vozila, on je odlučio da ga opomene i pismenim putem.

"Između ostalog trošio je oko litar ulja između servisa. Rekao sam kupcu da je trošio nešto ulja između servisa, nije ni pitao koliko. Onda mu je valjda upalio lampicu za ulje pa me je zvao da kaže da moram da učestvujem u popravci. Zvao je par puta, ja mu rekao ništa od toga. I sad mi stiže opomena pred tužbu od advokata gde navodi da je auto neispravan (troši ulje, zapusen DPF) i da popravka košta 1800€ i da mu to isplatim, ako ne postupim po traženom moraće da podnese tužbu. Moje pitanje je da li ima bilo kakav pravni osnov za tužbu?", stoji u objavi muškarca na društvenim mrežama koji je naveo da je vozilo 2015. godište, da je prešao 330.000 kilometara i da je prodat za 9.000 evra.

Veliki broj komentara osvanuo je ispod objave. Uglavnom su ljudi pisali da u kupoprodajnom ugovoru treba jasno da stoji da "kupac kupuje vozilo u viđenom stanju, kao i da prodavac nje od kupca sakrio ikakve nedostatke".

"Polovan auto se obično kupuje u viđenom stanju i time se isključuju naknadne reklamacije. Kupoprodajni ugovor bi to trebalo da sadrži i time obezbedi prodavca od naknadnih reklamacija sličnih ovoj i opomene. Mislim da na parnici ovaj kupac neće mnogu uspeti, ali svakako će ti biti potreban advokat sa poznavanjem ove oblasti da stručno odgovori na ovu opomenu i na eventualnu tužbu"; "Možda možeš da se spremiš za kontratužbu"; "Kao ne-pravnik da pitam: jel postoji neka definicija viđenog stanja? Kako bih ja mogao da vidim da li motor troši ulje ili ne, ukoliko je sveže opran motorni prostor, ništa ocigledno ne ukazuje na to, a ipak, pokazaće se posle kratkog vremena eksploatacije? Zar to nije skrivanje očigledne mane od strane prodavca? Ovde ne mislim na ovaj konkretni slučaj , generalno me zanima", glase samo neki od komentara.

Nakon debate koja se rasplamsala, autor objave je ponovo komentarisao. Saopštio je da je sve mane vozila predočio kupcu.

"Ja nisam napisao da je imao skrivenih mana, sve mane sam mu ili predočio (troši ulje, letva volana se čuje kada se skreće u levo) ili su bile vidljive (izlupan od grada, rupa na patosu od pete, koju sam mu pokazao, pojas se nije vraćao…). Ja kad sam mu rekao da troši ulje između servisa, odgovorio mi je sa “ma”. Svakako mislim da laže za ovih 1l/1000km. A šta priča ovo za grejanje sedišta, nemam pojma, dal priča o ventilaciji ili o grejanju sedišta (koje nema)", stoji u njegovom odgovoru.