Potraga za malom Dankom Ilić (2) koja je nestala u utorak oko 13 časova, dok je njena majka, navodno, drugom detetu davala vodu, ulazi već u peti dan.

Naime, odmah nakon što je prijavljen njen nestanak, meštani su se organizovali i zajedno sa pripadnicima MUP krenuli da traže devojčicu po šumi. Takođe, nakon Dankinog nestanka u Srbiji se prvi put oglasio Amber Alert pod nazivom "Pronađi me".

S tim u vezi, za "Novo jutro" govorio je bivši pripadnik državne bezbednosti, Božidar Spasić, koji je istakao da on ovaj slučaj tretira kao otmicu, te je ovom prilikom dodao da je najveći problem to što majka, kako kaže, ne sarađuje sa policijom.

- Kada govorimo o slučaju, to je udarna tema i nikada više neće biti isto, ja za sada tretiram ovo kao otmicu, ne mogu da izgovorim onu drugu reč, da ćemo pronaći devojčicu u drugačijem izdanju. Policija veoma uspešno, meni je žao što kolege slbo ističu vantasničan operativni rad policije. Mi vidimo bagere, ali iza bagera postoje stotine policajaca koji su u potrazi za tom devojčicom. Mi smo tvorci te teorije da je najvažnije bilo pretražiti onu šumu i onaj teren koji je mogući bio pravac gde bi moglo dete da nestane, bez obzira što su procene bile da dete ne može tih godina da ode daleko, ali ti moraš svaki list da pogleda. Kada je pošlo neko razumno vreme, to je 27 sati bilo, videla si koliko je ekipa učestvovala, onda je policija donela mudru odluku, operativno čistu odluku, da zatvori taj lanac, da toj šumi ne može niko da priđe sem službenih lica, blokirala tu kuću i taj plac i naravno, spustila se u Bor. Bor je inače policijska uprava, veoma jaka stanica, pokriva čitav taj reon istočne Srbije. Ministar Gašić vće to jutro kada je započeta potraga naredio je da se spuste na teren i specijalci i ženski i muški inspektori, jer se radi o majci koju ispituju čas žene, čas muškarci. Na osnovu tih svih sagledanih situacija mi smo odmah fiksirali da majka ima neke podatke, uvek fiksiraš onoga ko je u poslednji put bio u kotnaktu sa nestalim licem. Dakle, majka prijavljuje da je bila poslednja u kontaktu i da je dete nestalo njoj ispred nosa, kako mi to kažemo policijski, iz tog razloga je majka postala pregled obrade, saslušanja se vode. Sve ovo što mi pričamo, što pričaju eksperti, to apsolutno ne može da utiče na rad naše policije, pomoglo je svakako što je uključen sistem "Pronađi me", jer je sistem automatski zatvorio granice i ažurirao veliki broj ljudi i naša policija je obavestila Interpol, vidiš da je u Bosni, ko se nakašlje u vezi devojčice, u stanju je da ga uhapsimo gde god da je - rekao je Božidar, te je objasnio zbog čega majka, s obzirom na to da je trudnica, ne može na poligraf:

Ja sam juče bio sa Nenadićem, mislim da je on jedan od najboljih naših...Smatra se da kada si na poligrafu, ti si pod posebnim psihičkim stresom, rekao sam: "Njeno poligrafsko ispitivanje bi moralo da bude minimum dva ipo sata sa preko 200 pitanja i da bi to psihički izazvalo stres i moglo da izazove komplikacije u njenom organizmu i da bi to uticalo na plod", pravila pokazuju da pored onih lica koje se leče, trudnice ne mogu...Jednostavno, kao što ovaj sistem "Pronađi me" koji fantastično funkcioniše, neće pronaći devojčicu, neće ni poligraf, već oni policajci koji na terenu već, evo sada peti dan svaku travčicu, svaki list ili svaku reč proveravaju. Država Srbija je ovim putem jasno pokazala da je policija postala ozbiljan faktor bezbednosti. Razrešiće ovaj slučaj ili na ovaj ili na onaj način u odnosu prema majici koja je svojim izjavama zakomplikovala sve. Naravno da je udarna meta, target, majka, ona je ta koja ne sarađuje. Drži se jedne priče, pa ne menja priču, nego kada je uhvatiš u činjenicama, ona pređe u rečenicu: "Ja imam poverenja u vas, vi ćete naći moje dete". Ne sarađuje sa policijom i to je najgori problem - dodao je Božidar.

Pored Božidara, prof. Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, apelovao je na, kako kaže, otmičare, da puste malu Danku Ilić, te je i otkrio koliku kaznu mogu da dobiju otmičari ukoliko se radi o otmici ili pak, koliku kaznu zatvora mogu da dobiju ukoliko je u pitanju trgovina ljudima.

- Ja se iskreno nadam, da ako napravimo dovoljno veliki pritisak u javnosti, ako se nastave ovakve emisije, ako MUP nastavi sa tako opsežnom potragom, da će otmičari pustiti to dete i da ćemo ga naći ispred neke prodavnice. Ako su kupili dete, moram da podsetim da je kazna za trgovinu ljudima do 12 godina, apelujem na te ukoliko su ga uzeli, bolje da puste to dete, gonićemo vas na kraj sveta i dobićete svi po 12 godina zatvora, a ako ste ga oteli, dobićete 40 godina. Bolje pustite to dete, probali ste, niste uspeli, pustite da se to dete vrati svojim roditeljima, kako je MUP krenuo, a krenuo je odlično, policijska upravo je vrlo brzo krenula u potragu za tim detetom. Dete će biti pronađeno, samo je pitanje vremena - istakao je Ilija.