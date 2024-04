DANKA NIJE SAMA NAPUSTILA DVORIŠTE? Šok informacije o slučaju koji potresa Srbiju - stručnjaci tvrde da majka OVO NIJE SMELA DA URADI

Stručnjaci iz oblasti bezbednosti smatraju da ne postoji promi šanse da je mala Danka Ilić sama izšetala iz dvorišta i nestala. Kako navode, ima i nelogičnosti u ponašanju Ivane Ilić, majke nestale devojčice, sa kojom je Danka bila u trenutku nestanka.

- Činjenica je da dete sa manje od dve godine života, u fizičkom smislu, ne može daleko odmaći u roku od nekoliko minuta. Druga nelogičnost je to što je majka izvela dete na mesto na kom dugo nije bila - rekao je Radiša Roksić, penzionisani načelnik BIA.

On se takođe osvrnuo i na to što majka nije išla na poligrafsko testiranje.

- Hormonski status trudnice, psihološko stanje i sve ostalo, zapravo čini razlog što majka nije bila na poligrafu, rezultati nisu pouzdani. Poligraf nije dokaz na sudu. To je policijsko sredstvo koje služi za usmeravanje određenih policijskih aktivnosti - objasnio je Roksić.

Direktor Centra za forenzička istraživanja Nenad Šipka tvrdi da Danka nije mogla sama da napusti dvorište.

- Sa stanovništva forenzike, prva stvar od koje treba poći je izjava same majke i konfiguracija terena. Ovde ni u kom slučaju ne može biti govora o tome da je dete samo napustilo to dvorište. Siguran sam da policija radi u više pravaca i to je jedina ispravna metoda. Ja i sada tvrdim da je nemoguće da dete staro dve godine nestane majki iz vida dok ona ode do automobila po vodu za drugo dete - istakao je Šipka.

Mala Danka nestala je u u utorak oko 13.45, a nakon toga po prvi put u Srbiji pokrenut je sistem Pronađi me, srpska verzija Amber alerta.

Potraga za devojčicom ušla je sedmi dan, policija je angažovala sve raspoložive kapacitete i sa istragom se neće stati dok se ne otkrije puna istina o ovom slučaju.

U međuvremenu, Srbin iz Beča poslao je policiji ali i redakciji Informera snimak koji je nastao u centru Beča, a na kom se vidi devojčica koja neodoljivo podseća na malu Danku u pratnji dve Rumunke.

