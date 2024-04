OVE TRI GRUPE GRAĐANA MOGU BESPLATNO KOD ZUBARA: Evo koliko za ostale košta plomba i vađenje zuba u domu zdravlja

Prvi susret sa privatnom praksom u zdravstvu u Srbiji bio je sa stomatolozima.

Koliko je prelazak na privatnu praksu uticao da se naše navike promene i šta kaže statistika, imamo li sada zdravije zube?

Zvuk bušilice ne volimo da čujemo, ali kod zubara mora da se ide. I nije opravdanje nedostatak novca jer, na primer, u domovima zdravlja cene nisu menjane 20 godina, a za pojedine kategorije stanovnika usluge su besplatne.

Jelena Mutavdžija iz Doma zdravlja Vračar navodi za koga su stomatološke usluge besplatne i kakve su cene za ostale:

- za decu do 18 godina, trudnice i za nezaposlena lica sve stomatološke usluge su besplatne

- ostali plaćaju s tim što cene nisu promenjene poslednjih 20 godina

- primeri cena: plomba se kreće od 720 dinara do 1.350 dinara, vađenje zuba je od 800 dinara do 1.000 dinara

U poslednjem istraživanju koje je uradio Batut učestvovalo je 13.000 ljudi.

Higijenske navike su se popravile pa tako sada 58 odsto stanovništva pere zube više nego jednom dnevno. Mnogo je više i ljudi sa svim zdravim zubima, ali procenjuje se da oko 700.000 osoba u Srbiji nema nijedan svoj zub.

Ipak, većina njih nosi proteze.

„Ono što je isto značajno je da je procenat stanovnika sa svim zdravim zubima porastao u periodu od 2006. do 2019. godine sa 5,6 na 16,5 odsto i ovde se radi o stanovnicima koji su stariji od 25 godina. Kada govorimo o stanovnicima bez ijednog svog zuba ovaj procenat varira između 2006. i 2019. godine i kreće se od 10 do 12 odsto i to je procenat stanovništa koji nema zube i procenat stanovništva koji uglavnom nosi dentalne proteze, 80 odsto ovih stanovnika nosi proteze“, kaže Jelena Brcanski iz Instituta za javno zdavlje „Dr Milan Jovanović Batut“.